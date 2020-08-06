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Başakşehir elendi, hesaplar bozuldu!

Medipol Başakşehir'in Avrupa Kupası'nda elenmesinin ardından Türkiye, ülke sıralamasında 11. sırada yer aldı.

Başakşehir elendi, hesaplar bozuldu!
06.08.2020 10:05 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:26

Medipol Başakşehir'in Avrupa Kupası'nda elenmesinin ardından Türkiye, ülke sıralamasında 11. sırada yer aldı. 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olan takımın Devler Ligi'ne gruplara direkt gitmesi ihtimallere bağlı.

Süper Lig'in şampiyonu Başakşehir, 1-0'lık skor avantajı ile çıktığı Danimarka deplasmanında Kopenhag'a 3-0 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne Son 16 Turu'nda veda etti. Bu skorla ülke sıralamasında da sıkıntılar baş gösterdi. Bu sonucun ardından Türkiye, 33.600 puanla 11. sıraya geriledi. UEFA kurallarına göre en yüksek ülke puanına sahip 4 ligin ilk 4 sırasındaki takımlar Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ederken, ülke puanı sıralamasında 5 ve 6. olan ülkelerde ligi ilk 2 sırada bitiren ekipler, 7, 8, 9 ve 10. sıradaki ülkelerin ise lig şampiyonları direkt olarak gruplara katılabiliyordu. Başakşehir elenmesiyle 11. sıraya gerilediğimiz için gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne direk katılmak için sadece bir ihtimal gerekiyor.

Bir ihtimal daha var

Gelecek sezon Süper Lig'in şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılması için ülke sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerinin takımlarının başarılarını bekleyecek. İlk 10'da yer alan İspanya, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Portekiz, Rusya, Belçika, Hollanda ve Ukrayna ülkelerinin takımları, hem Şampiyonlar Ligi'ni kazanır hem de liglerinde şampiyon olursa, Süper Lig şampiyonu direkt katılım hakkı elde edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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