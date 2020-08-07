Başakşehir'den Robinho'ya veda Medipol Başakşehir, Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho ile yollarını ayırdı.

Medipol Başakşehir, Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho ile yollarını ayırdı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2019 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen yıldız futbolcu Robinho'nun sözleşmesi sona ermiştir. Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho'nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

- İstanbul

Kaynak: DHA