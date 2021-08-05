Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları devam etti
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Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları devam etti

Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları devam etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Fatih Terim Stadı'nda yer alan antrenman sahasında dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Chadli, Ahmed Kutucu ve Atabey idmana katılmadı.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 10.00'da yapacağı antrenmanın ardından yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında saat 19.00'da Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. - İSTANBUL

Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları devam etti
Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları devam etti
Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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