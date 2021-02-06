Başakşehir'de Giuliano üst üste iki penaltıyı değerlendiremedi
06.02.2021 17:06 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:10
Geçtiğimiz hafta Galatasaray maçında Başakşehir'in kazandığı penaltıyı gole çeviremeyen Giuliano, Fatih Karagümrük maçında da aynı kaderi paylaştı. Topun başına geçen Brezilyalı futbolcu, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Giuliano, Süper Lig'de penaltı kabusu yaşıyor.
Galatasaray ile oynadıkları maçta kullandığı penaltıda Fernando Muslera'yı geçemeyen Giuliano, Fatih Karagümrük karşısında da kazanılan penaltıdan yararlanamadı. 18. dakikada topun başına geçen Giuliano'nun sert vuruşunda üst direğe çarpan top auta çıktı.
13 MAÇTA 2 GOL ATTI
Başakşehir'in bu sezon oynadığı 13 lig karşılaşmasında oynayan 30 yaşındaki oyuncunun 2 golü bulunuyor.