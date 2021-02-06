Başakşehir'de Giuliano üst üste iki penaltıyı değerlendiremedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başakşehir'de Giuliano üst üste iki penaltıyı değerlendiremedi

06.02.2021 17:06 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:10
Başakşehir'de Giuliano üst üste iki penaltıyı değerlendiremedi

Geçtiğimiz hafta Galatasaray maçında Başakşehir'in kazandığı penaltıyı gole çeviremeyen Giuliano, Fatih Karagümrük maçında da aynı kaderi paylaştı. Topun başına geçen Brezilyalı futbolcu, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Giuliano, Süper Lig'de penaltı kabusu yaşıyor.

Galatasaray ile oynadıkları maçta kullandığı penaltıda Fernando Muslera'yı geçemeyen Giuliano, Fatih Karagümrük karşısında da kazanılan penaltıdan yararlanamadı. 18. dakikada topun başına geçen Giuliano'nun sert vuruşunda üst direğe çarpan top auta çıktı.

13 MAÇTA 2 GOL ATTI

Başakşehir'in bu sezon oynadığı 13 lig karşılaşmasında oynayan 30 yaşındaki oyuncunun 2 golü bulunuyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Çiğdem Karaaslan
Magazin Halsey Barış Manço Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Metin Oktay Ünal Karaman
Tüm Haberler Gazete Kocaeli Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başakşehir'de Giuliano üst üste iki penaltıyı değerlendiremedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 17:10:27. #1.14#
title