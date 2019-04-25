Başakşehir'de Epureanu Şoku, Sezonu Kapattı
Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren lideri Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle 1,5 aydır sahalardan uzak olan Alexandru Epureanu'nun sağlık durumu belli oldu. Dizinde enfeksiyon olan oyuncunun 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Şampiyonluk yarışında son 4 haftada 7 puan kaybederek büyük bir avantajı elinden kaçıran Medipol Başakşehir'e yıldız futbolcusu Alexandru Epureanu'da kötü haber geldi. Moldova basınında çıkan haberde, Başakşehirli yıldız futbolcunun Moldova Milli Takımı'nın Haziran ayında oynayacağı Arnavutluk ve Andorra maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı. Spor Toto Süper Lig'i 31. haftasında Galatasaray ile olan maça yetişmesinin de zor olduğu görülen Epureanu bu durumda, Spor Toto Süper Lig'in geri kalan haftalarında da sahada yerini alamayacak.
'EN AZ 1 AY GEREKLİ'
Moldovalı yıldız Epureanu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dizimde enfeksiyon teşhisi konuldu. Daha 1 ay antibiyotiklerle tedavi etmemiz gerekecek. Bu sürenin sonunda vücudun antibiyotikler olmadan nasıl reaksiyon vereceğine bakacağız. Bundan da sonra tetkikler enfeksiyonun atlatıldığını gösterirse ancak o zaman yavaş yavaş antrenmanlara çıkmaya başlayabileceğim. Üç haftalığına Barcelona'da bir klinikteydim. Burada damardan antibiyotikler aldım. Doktorlar süreci takip etti ve ardından İstanbul'a döndüm. Ne kadar sürede iyileşeceğimi kimse bilmiyor, sahalara ne zaman döneceğimi şu an doktorlar bile bilmiyor"
'BEN MESSİ DEĞİLİM'
Başakşehir'in, yokluğunda yaşadığı puan kayıpları ile ilgili Epureanu şunları söyledi: "Epureanu olmayınca takımın tökezlediğini düşünmüyorum. Ben Messi değilim ki takım bir kişiye bağlı olsun. Dolayısıyla sebebin bu olduğunu düşünmüyorum. Sezonun sonu yaklaştıkça gerginlik büyüyor, ancak takım bu durumun üstesinden gelecek ve sonraki maçlarda yine eskisi gibi kazanmaya başlayacaktır. Bu sezon mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum."
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MİLLETİN PARASIYLA ALINAN VE HELAL EDİLMEYEN PARANIN NETİCESİ. BU YIL İMAMOĞLU BAŞKAN GALATASARAY ŞAMPİYON BELEDİYE SPOR SENEYE BİTER YOK OLUP GİDER.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Beter olsunlar. Ayağı yerinden kopsunCevap Yaz 2 5 Yayından KaldırCİMBOMLU: Olurmu ,beddua etme bize yakismazYayından Kaldır
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vatandasin vergisini gazeteci doven topcuya transfer etmek, siyasi destegi ile kayirilmak zor artik.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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başakşehiri bu sene edin visca sırtlıyor. bi de kaleci mert. eğer volkan babacan kalede olsaydı, başakşehir bu sene ortalarda olurdu.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır