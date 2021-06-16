Başakşehir, Bolingoli ile yollarını ayırdı

Medipol Başakşehir, kadrosunda kiralık olarak forma giyen Bolingoli'nin satın alma opsiyonunun kullanılmadığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, kadrosunda kiralık olarak forma giyen Bolingoli'nin satın alma opsiyonunun kullanılmadığını açıkladı.

Başakşehir, İskoç ekibi Celtic'ten geçtiğimiz sezon başında kiralanan Bolingoli ile yollarını ayırdı. Satın alma opsiyonu kullanılmayan oyuncuya teşekkür eden turuncu-lacivertliler, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Boli Bolingoli-Mbombo'nun sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüz, Celtic FC ile yapılan kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almıştır. Boli Bolingoli-Mbombo'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı