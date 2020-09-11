Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Lazio'lu Bastos'un transferinde sona yaklaştı
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Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Lazio'lu Bastos'un transferinde sona yaklaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, Lazio'da oynayan Bastos'un transferinde sona geldi. Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü Rafael'i kadrosuna katan turuncu lacivertliler, ufuk pürüzlerin halledilmesiyle birlikte bir dönem Fenerbahçe'yle de anılan 28 yaşındaki stopere imza attıracak.

11.09.2020 09:50 | Son Güncelleme: 11.09.2020 10:35

Medipol Başakşehir, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar Hasan Ali Kaldırım, Rafael ile Chadli'yi renklerine bağlayan turuncu lacivertliler, stoper transferine odaklandı. Başakşehir'de bu mevkiye alınacak isim de kesinleşti.

İstanbul temsilcisinin Serie A takımlarından Lazio'da top koşturan Bastos'u kadrosuna katmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Bir dönem Fenerbahçe ile de adı anılan Angolalı futboluyla görüşmelerde sona gelindi. Yönetim, ufak pürüzlerin de halledilmesinin ardından başarılı savunmacıya birkaç gün içinde imza attırmayı planlıyor.

OKAN BURUK'UN ELİ GÜÇLENECEK

Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda uzun bir maratona başlayacak olan turuncu lacivertli takımda teknik direktör Okan Buruk, kadro derinliğini arttırma adına Bastos transferine çok önem veriyor.

Buruk, savunmanın ortasında Skrtel, Epureanu ve Ponck ile forma yarışına girecek olan 29 yaşındaki oyuncuyu adaptasyon sürecini atlattıktan sonra yoğun maç temposunda ilk 11'de oynatmayı düşünüyor.

9 GOL VE 1 ASİSTLE OYNADI

Bastos, 4 sezon boyunca Lazio'da 92 müsabakada görev alırken, takımına 9 gol, 1 asistlik katkı sundu.

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Lazio'lu Bastos'un transferinde sona yaklaştı

Kaynak: İHA

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