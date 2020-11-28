Başakşehir, 3-0 öne geçtiği maçta Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı
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Başakşehir, 3-0 öne geçtiği maçta Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı

28.11.2020 18:05 | Son Güncelleme: 28.11.2020 18:22

Başakşehir'in kötü gidişi sürüyor. Sırasıyla Beşiktaş ve Manchester United'a mağlup olan Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor karşısında 3-0 öne geçse de son dakikalarda yediği gollerle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve evinde iki puan kaybetti.

Süper Lig'de 10. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Medipol Başakşehir 3-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.

Medipol Başakşehir'in gollerini 11. ve 21. dakikada Fredrik Gulbrandsen, 59. dakikada Demba Ba kaydetti. Yukatel Denizlispor'un golleri 62. dakikada Özer Özdemir, 90+2. dakikada Hugo Rodallega ve 90+7. dakikada penaltıdan Radoslaw Murawski'den geldi.

SON 3 MAÇTA 5. GOLÜNÜ ATTI

Ev sahibi Başakşehir'de Fredrik Gulbrandsen, son 3 lig maçında 5 gol atarak takımına büyük katkı sağladı ama Norveçli ismin son iki golü galibiyeti getirmedi.

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Bu beraberliğin ardından Medipol Başakşehir 14, Yukatel Denizlispor 6 puana ulaştı. Süper Lig'de gelecek hafta Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Başakşehir, 3-0 öne geçtiği maçta Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı
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