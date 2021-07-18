Bartın'ın İnkumu sahili araç girişlerine kapatıldı
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Bartın'ın İnkumu sahili araç girişlerine kapatıldı

Bartın'ın İnkumu sahili araç girişlerine kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bartın'da sıcak havayla birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar sahillere akın etti.

Bartın'da sıcak havayla birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar sahillere akın etti. Mavi bayraklı İnkumu sahilinde oluşan yoğunluk nedeniyle araç park yerleri ve otoparkların tamamı doldu. Bunun üzerine Liman mevkiinden İnkumu yönüne araç girişleri durduruldu.

Bartın'da termometreler 37 dereceyi gösterdi. Hissedilen sıcaklık ise 40 derecenin üstüne çıktı. Sıcak hava ve nemin etkili olduğu kentte vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti. Bartın'ın 3 ayrı noktasında mavi bayrağa sahip İnkumu sahili yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği bölgeler arasında yer aldı. Sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk öğle saatlerinden sonra üst düzeye ulaştı. İnkumu'na giriş yapan yaklaşık 10 bin araçla birlikte sahil kesimindeki araç park yerleri ve otoparkların tamamı doldu.

Yoğunluğun önüne geçilebilmesi için İnkumu yönüne araç girişleri Bartın Limanı yol ayrımından itibaren kesilerek durduruldu. Jandarma ve polis trafik timlerince durdurulan araçlar geri yönlendirildi.

Sahillere geçiş yapmak isteyen vatandaşlar için Bartın Belediyesine bağlı özel halk otobüsleri ise Liman yol ayrımında hazır bekletildi. Bazı vatandaşlar araçlarını bırakarak özel halk otobüsleri ile İnkumu sahiline ulaşım sağladı.

Bayram tatili boyunca yoğunluk yaşanması beklenen İnkumu sahilinde vatandaşların huzuru ve güvenliği için tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Mavi bayraklı İnkumu plajımıza yoğun bir ilgi var. 3 kilometrelik sahil şeridi boyunca araç park yerlerinin tamamı dolmuş durumda. Otoparklarda da yer kalmaması üzerine trafik ekiplerince İnkumu yönüne gidişler Liman yol ayrımından itibaren kapatıldı. Yoğunluğun bayram tatili boyunca devam edeceğini öngörüyoruz. Bartın Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde tatillerini geçirebilmeleri noktasında tüm önlemleri almış bulunuyoruz. Yine Valiliğimiz başta olmak üzere tüm birimlerle koordinasyon halinde çalışmalarımızı 24 saat esasına göre sürdürüyoruz" dedi. - BARTIN

Bartın'ın İnkumu sahili araç girişlerine kapatıldı
Bartın'ın İnkumu sahili araç girişlerine kapatıldı
Bartın'ın İnkumu sahili araç girişlerine kapatıldı
Bartın'ın İnkumu sahili araç girişlerine kapatıldı
Bartın'ın İnkumu sahili araç girişlerine kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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