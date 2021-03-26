İşçi servisi devrildi: 11 yaralı
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel
Bartın'ın Amasra ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Bartın'dan Kurucaşile istikametine giden Sabahattin K. (52) idaresindeki 74 BZ 214 plakalı minibüs, Bostanlar köyü Amasra tünel girişinde devrildi.
Kazada, sürücü ile Kurucaşile tünel inşaatında çalıştığı öğrenilen 11 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı