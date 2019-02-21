Bartın'da "Gökyüzünden Geziyorum-Teleferik" Projesi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, 2019-2024 projeleri kapsamında "Gökyüzünden Geziyorum-Teleferik" projesi hazırladıklarını bildirdi.

Akın, yaptığı açıklamada, Bartın turizmine katkı sağlayacak çalışma içinde olduklarını ve bir "Kültür Yolu" oluşturabilme adına belirlenen güzergah üzerindeki tarihi ve kültürel değerlerin restorasyon çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Tarihi Kentler Birliği'nde 5 yıldır encümen üyesi olarak görev yaptığını ve birliğin toplantı, seminer gibi etkinlikleri için çok sayıda kentte tarihi ve kültürel yapılar ile yapılan çalışmaları yerinde görme fırsatı bulduğunu ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Bartın Irmağı'nın kent için büyük bir kazanım olduğunun bilinciyle kentin içinden geçen ırmak kıvrımlarının ve doğal güzelliğin gökyüzünden daha açık görülebileceğini biliyoruz. Bartın Irmağı'nın yıllar önce gökyüzünden çekilmiş fotoğrafları yaşadığımız kentin ve ırmağımızın değerini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Tüm vatandaşlarımızın bu güzelliği görebilmesi için 'Gökyüzünden Geziyorum-Teleferik' projesi hazırladık. Gazhane Kültür Parkı ile Köypark'ı, yaklaşık 1600 metre mesafeyi teleferik ile bağlayacağız. Bartın'ın turizmine büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu projeyi halkımızın her kesimi ile paylaşıyoruz. Bu proje halk arasında büyük heyecan yaratıyor."

Kaynak: AA