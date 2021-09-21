Bartın'da çalınan malzemeler internette satışa çıkarılınca bulundu - Haberler
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Bartın'da çalınan malzemeler internette satışa çıkarılınca bulundu

AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel
Bartın'da çalınan malzemeler internette satışa çıkarılınca bulundu

Bartın'da balıkçı barınağı ve tekneden çalınan malzemeler, internette satışa çıkarılınca bulunarak sahibine teslim edildi.

Bartın'da balıkçı barınağı ve tekneden çalınan malzemeler, internette satışa çıkarılınca bulunarak sahibine teslim edildi.

Amasra ilçesine bağlı Göçkündemirci köyünde ikamet eden Gökhan K, kendisine ait balıkçı barınağı ve teknesinde birçok eşyasının yerinde olmadığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

Gökhan K'nin, 2 araç teybi, 1 kabinli hoparlör, 1 kesim motoru, 7 hoparlör, 1 tekne çapası ve alet çantasının çalındığı iddiasıyla şikayette bulunmasının ardından ekipler çalışma başlattı.

Jandarmanın araştırması sonucu malzemelerin, köyde ikamet eden A.Y. tarafından internette ikinci el alışveriş uygulaması üzerinden satışa sunulduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan A.Y. ifadesinde, malzemeleri O.D'den satın aldığını öne sürdü. A.Y. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, şüpheli O.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edildi.

AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bartın'da çalınan malzemeler internette satışa çıkarılınca bulundu - Haberler
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