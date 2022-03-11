Barcelona Galatasaray CANLI takip! Galatasaray Barcelona kaç kaç?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Barcelona'yla karşı karşıya geliyor. Saat 23.00'de başlayan mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetiyor. Avrupa'da namağlup yoluna devam eden temsilcimiz, kadrosunda dünya yıldızlarını barındıran Barcelona karşısında avantajlı bir skor alarak İstanbul'a dönmeyi hedefliyor. Karşılaşmada 0-0'lık beraberlik var. Galatasaray Barselona kaç kaç? Barselona Galatasaray CANLI takip!

BARCELONA GALATASARAY CANLI KAÇ KAÇ?

Barcelona : Ter Stegen, Dest, Araujo, Eric Garcia, Nico, Grankie de Jong, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Memphis

Galatasaray : Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Kerem, Babel, Mohammed

CANLI ANLATIM

Maç 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI

Dakika 88: Dembele'nin sağ kanattan ortasını Boey karşıladı

Dakika 78: Galatasaray Gomis ile golü buldu ama pozisyon ofsayt.

Dakika 75: Sağ kanattan Traore'nin ortasında ceza sahasında oluşan karambolde Aubamayeng röveşata çekti. Ardından top De Jong'un önünde kaldı. Hollandalı futbolcunun vuruşu direkten döndükten sonra kaleci Pena'da kaldı.

Dakika 57: Barcelona korneri paslı kullandıktan sonra soldan gelen ortada ceza sahasındaki kaleci vuruşunu kaleci Pena kurtardı.

Dakika 50: Depay, barajın üstünden Pique'yi topla buluşturmak istedi. Top kaleci Pena'da kaldı.

Dakika 46: Gelişen Barcelona atağında sağ kanattan Dembele, sol kanattaki Depay'ı topla buluşturmak istedi ancak Boey araya girdi. Daha sonra Boey'in uzun topunu savunma karşıladı.

İLK YARI

Dakika 44: Gelişen Barcelona atağında sağ kanatta topla buluşan Traore, Depay'ı düşündü ancak top kaleci Pena'da kaldı.

Dakika 41: Depay'ın sol çaprazdan vuruşuda Pena yine inanılmaz çıkardı.

Dakika 36: Kerem, 3 kişiden sıyrıldıktan sonra soldan plasesini yaptı. Top az farkla dışarıya gitti.

Dakika 30: Berkan Pedri'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

Dakika 27: Depay'ın kullandığı serbest vuruşta Pena topu inanılmaz çıkardı.

Dakika 18: Kerem sol kanattan içe kat ettikten sonra yaydaki Feghouli'yi düşündü, savunma araya girdi. Daha sonra gelişen Barcelona atağında Boey, Depay'a orta şansı vermedi.

Dakika 16: Pedri, savunmanın arkasına koşu yapan Torres'i topla buluşturmak istedi, savunmamızın müdahalesi yerinde.

Dakika 13: Galatasaray savunmasının gönderdiği topta Muhammed topu almak isterken yerde kaldı, hakem oyunu sürdürdü. Ardından top Barcelonalı futbolculardan dışarıya gitti. Galatasaray taç kullanacak.

Dakika 5: Barcelona tehlikeli geldi. Alba'nın soldan ortasında Depay'ın vuruşu dışarıya gitti. Marcao da Hollandalı futbolcuya rahat vuruş izni vermedi.

Dakika 4: Depay'ın kullandığı serbest vuruşta savunmamız topu karşıladı.

Dakika 2: Savunmanın arkasına Ferran Torres sarkmak istedi. Marcao araya girdi ve topu kornere gönderdi.

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