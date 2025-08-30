Barış Alper neden kadroda yok, Barış Alper Yılmaz gitti mi, Galatasaray'dan ayrıldı mı?

Barış Alper neden kadroda yok, Barış Alper Yılmaz gitti mi, Galatasaray'dan ayrıldı mı?
Trendyol Süper Lig'de büyük bir heyecan yaşanıyor. Galatasaray ile Çaykur Rizespor'un karşı karşıya geldiği mücadeleyi canlı olarak izleyemeyen futbolseverler, maçın özeti ve dikkat çeken anlarını merakla araştırıyor. Taraftarların özellikle en çok sorduğu sorulardan biri ise Barış Alper Yılmaz'ın neden kadroda yer almadığı. Peki, Barış Alper sakat mı, cezalı mı, yoksa takımdan ayrıldı mı?

Galatasaray ile Rize spor arasında oynanan kritik mücadelede atılan goller ve karşılaşmanın sonucu spor gündemine damga vurdu. Maçı kaçıranlar hem ağlara giden golleri hem de önemli pozisyonları öğrenmek isterken, aynı zamanda kadroda neden Barış Alper'in bulunmadığını da sorguluyor. Futbolseverler, genç oyuncunun Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor.

SÜPER LİG'DE HEYECAN DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'de nefes kesen mücadeleler sürüyor. Galatasaray ile Çaykur Rizespor'un kozlarını paylaştığı karşılaşmayı ekran başında takip edemeyen taraftarlar, maç özetini ve öne çıkan anları öğrenmek için araştırma yapıyor. Özellikle sarı-kırmızılı takımın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın neden kadroda yer almadığı en çok merak edilen konular arasında. Peki, Barış Alper'in durumu ne, sakatlığı mı var, yoksa takımdan ayrıldı mı?

BARIŞ ALPER NEDEN KADRODA YOK?

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Barış Alper Yılmaz ve kaleci transferi konusunda açıklamalarda bulundu. Yazgan "Barış Alper Yılmaz'ı transfer süreci yorduğu için hocamız kadroya almadı. Bu bir süreç, transfer süreci devam ediyor. Barış Alper Yılmaz'ın durumunda geçen haftadan bu yana çok ciddi bir değişiklik yok." dedi.

