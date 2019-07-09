Barikat, Türkiye'nin 'İlk 500 Bilişim Şirketi' arasında yer aldı

Barikat, Türkiye'nin bilişim liderlerini belirleyen İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2018 araştırmasında siber güvenlik alanında çözüm üreten tüm firmalarında yer aldığı güvenlik hizmet sağlayıcısı kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nın sonuçları düzenlenen törenle açıklandı. Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Bilişim 500 Şirketi Araştırması'nda firmalar, 2018 yılı net satış gelirleri baz alınarak 48 ayrı kategoride değerlendirildi. Barikat İnternet Güvenliği, güvenlik hizmet sağlayıcısı kategorisinde en yakın rakibiyle 20 milyon TL, şirketler grubu olarak ise 43 milyon TL fark oluşturarak elde ettiği net satış geliri ile güvenlik hizmet sağlayıcısı alanında birincilik ödülü almaya hak kazandı.

Yapılan bilgilendirmede; bu birincilikle beraber; Barikat sadece siber güvenlik alanında faaliyet göstermesine rağmen, Türkiye'nin en büyük 100 bilişim firması arasında ve Ankara bilişim şirketleri ilk 10 kategorisinde yer almayı başardı. İlk 500 bilişim şirketinden birçoğunun 2017 dolar cirolarına göre negatif büyüme sergilediği 2018 yılında ise dolar bazında yüzde 24 büyüme yakalamıştır. Ayrıca, 2017 yılında Marmara bölgesinde kurumsal ve özel sektöre hizmet vermenin yanında, yurt dışında da siber güvenlik çözümleri sunmak amacıyla kurulan Barikat Bilgi Teknolojileri firması da güvenlik hizmet sağlayıcısı listesine 5'inci sıradan girerek büyük bir başarı sağladı. Aynı zamanda Barikat BT son 1 yılda en hızlı büyüyen bilişim şirketi kategorisine de 5'inci sıradan girip 2017 yılına göre dolar ciro bazında yüzde 100'ün üzerinde bir büyüme sergiledi.

Barikat CEO'su Murat Hüseyin Candan: "En büyük pay çalışma arkadaşlarımızındır"

Barikat'ın siber güvenlik çözümlerinde yurt içi ve yurt dışında yenilikçi ve hedef odaklı olmayı baz aldığını belirten Barikat CEO'su Murat Hüseyin Candan, "10 yıldır sektörde oluşturduğu farkla, Türkiye'de ve yurt dışı pazarında emin adımlarla ilerleyen şirketimiz, yoğun rekabet ortamına rağmen; yenilikçi yerli/yabancı teknoloji çözümleri, AR-GE sonucu ortaya çıkan ürünler ve hizmetleri ile farkını ortaya koymaktadır. Barikat, iş gücünün yetiştirilmesi ve siber güvenlik bilincinin oluşturulması gibi ülkemizin en büyük sorunlarının çözümüne katkıda bulunmayı da yüzde 100 Türk şirketi olmanın getirdiği bir görev olarak değerlendirmektedir. Başarımızda 10 yıllık yoğun çalışmalarımızın katkısı olduğu gibi, özellikle son dönemde izlediğimiz şirket yönetim stratejimiz ve tüm çalışanlarımızla sürdürdüğümüz yönetsel istikrarın büyük bir payı bulunmaktadır. Ancak en büyük pay; bizlerin projelerinde yer alma imkanı bulmamızı sağlayan müşterilerimizin ve bu sorumluğu layıkıyla yerine getirmek için gece gündüz çalışan çalışma arkadaşlarımızındır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA