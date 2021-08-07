Barcelona taraftarı, Messi'nin ayrılığından sorumlu tuttuğu Grizmann'a fena patladı: Defol git bu kulüpten
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Barcelona taraftarı, Messi'nin ayrılığından sorumlu tuttuğu Grizmann'a fena patladı: Defol git bu kulüpten

Haberler.com - Haberler | Spor

Barcelona'da Messi'nin ayrılığı sonrası sular durulmuyor. Katalan devinde taraftarlar, Arjantinli yıldızın takımdan ayrılışında Antoine Griezmann'ı sorumlu tuttu. Tesislerin önünde toplanan öfkeli grup Fransız futbolcu geldiği sırada, "Defol git bu kulüpten. Messi senin yüzünden ayrıldı" ifadelerini kullandı. Messi'ye bütçe yaratılmak için uğraş verildiği süreçte Griezmann'ın maaşında indirime gitmemesi bu tepkilerin sebebi olarak görülüyor.

Barcelona'da taraftarlar Messi'nin ayrılığını hazmedemiyor. Birçok taraftar Arjantinli yıldızın takıma vedasının ardından gözyaşı dökerken bazı taraftarlar da ayrılığın faturasını takımın Fransız yıldızı Antoine Griezmann'a kesti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ARAYA GİRDİ

Skorer'in haberine göre; Lionel Messi'nin ayrılığının resmileşmesi sonrası Barcelona taraftarları kulüp tesisleri ve Nou Camp'ın önünde toplandı. Dünkü antrenman öncesi bazı taraftarlar Antoine Griezmann'a tepki gösterdi. Griezmann arabasıyla tesislere girerken, "Defol git bu kulüpten. Messi senin yüzünden ayrıldı" diyerek çıkıştı. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle tepkiler çok büyümedi.

Barcelona taraftarı, Messi'nin ayrılığından sorumlu tuttuğu Grizmann'a fena patladı: Defol git bu kulüpten
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