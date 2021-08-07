Barcelona taraftarı, Messi'nin ayrılığından sorumlu tuttuğu Grizmann'a fena patladı: Defol git bu kulüpten

Barcelona'da Messi'nin ayrılığı sonrası sular durulmuyor. Katalan devinde taraftarlar, Arjantinli yıldızın takımdan ayrılışında Antoine Griezmann'ı sorumlu tuttu. Tesislerin önünde toplanan öfkeli grup Fransız futbolcu geldiği sırada, "Defol git bu kulüpten. Messi senin yüzünden ayrıldı" ifadelerini kullandı. Messi'ye bütçe yaratılmak için uğraş verildiği süreçte Griezmann'ın maaşında indirime gitmemesi bu tepkilerin sebebi olarak görülüyor.