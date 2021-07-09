Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i transfer etti
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Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i transfer etti

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La Liga devi Barcelona, Avusturya ekibi Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna kattı. 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan 18 yaşındaki yıldız, geçen sezon 38 resmi maçta forma giymiş 9 gol 4 asistlik performans sergilemişti. Yusuf Demir, İspanyol ekibinin Rüştü Reçber ve Arda Turan'dan sonra transfer ettiği 3. Türk oyuncu oldu.

İspanya La Liga ekibi Barcelona, flaş transferi açıkladı. Katalan devi, Rapid Wien'den Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

10 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

Barcelona, 18 yaşındaki futbolcunun 500 bin Euro bedel ve 10 milyon Euro satın alma opsiyonu ile bir sezonluğuna kiralandığını açıklarken, genç 10 numaranın Barcelona B forması giyeceği aktarıldı.

Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i transfer etti

GEÇEN SEZON 9 GOL 4 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ

On numara ve kanatlarda görev yapan Yusuf Demir, altyapısında yetiştiği Rapid Wien'de geçen sezon 38 resmi maçta görev yapmış ve 9 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

MİLLİ FORMAYI 1 KEZ GİYDİ

Tercihini Avusturya Milli Takımı'ndan yana kullanan Türk asıllı futbolcu, Avusturya formasını şu ana kadar 1 kez giydi.

Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i transfer etti

RÜŞTÜ REÇBER VE ARDA TURAN'DAN SONRA 3. TÜRK FUTBOLCU

Kadrosunu Yusuf Demir'le takviye eden Barcelona, 2003 yılında kaleci Rüştü Reçber'i ve 2015'te Atletico Madrid forması giyen Arda Turan'ı kadrosuna katmıştı. 18 yaşındaki on numara Yusuf Demir, Barcelona'nın Rüştü ve Arda'dan sonraki 3. Türk futbolcusu oldu.

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Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i transfer etti
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