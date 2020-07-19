Barcelona, ligi farklı galibiyetle kapattı İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun son maçında Barcelona deplasmanda Alaves'i 5-0 yendi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun son maçında Barcelona deplasmanda Alaves'i 5-0 yendi.

Barcelona'nın gollerini Ansu Fati (Dk. 24), Lionel Messi (Dk. 34 ve Dk. 75), Luis Suarez (Dk. 44) ve Nelson Semedo (Dk. 57) attı.

Real Madrid'in geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettiği ligi 2. sırada bitirmesi garanti olan Barcelona, aldığı farklı galibiyetle, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 8 Ağustos'ta Napoli'ye karşı oynayacağı maç öncesinde moral kazandı.

Barcelona, sezonu 82 puanla tamamlarken, ligde kalmayı garantileyen Alaves 39 puanda kaldı.

Diğer yandan Alaves maçında iki gol atan Lionel Messi, ilk sırada olduğu gol krallığı yarışında toplam gol sayısını 25'e çıkardı.

Messi'nin en yakın rakibi Real Madridli Fransız futbolcu Karim Benzema 21 golde bulunuyor. Real Madrid, ligde kalma mücadelesi veren Leganes ile TSİ 22.00'da karşılaşacak.

Kaynak: AA