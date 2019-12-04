Barcelona'lı Oyuncuların Altın Top Ödül Töreninin Perde Arkası

04.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:13

Barcelona oyuncuları Lionel Messi, Frenkie de Jong, Marc Andre ter Stegen ve Antoine Griezmann Paris'te düzenlenen Altın Top Ödülleri'ne katıldılar. İşte yolculuğun ve ödül töreninin perde arkası görüntüleri...