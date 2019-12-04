Barcelona'lı Oyuncuların Altın Top Ödül Töreninin Perde Arkası
Barcelona oyuncuları Lionel Messi, Frenkie de Jong, Marc Andre ter Stegen ve Antoine Griezmann Paris'te düzenlenen Altın Top Ödülleri'ne katıldılar. İşte yolculuğun ve ödül töreninin perde arkası görüntüleri...
04.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:13
Barcelona oyuncuları Lionel Messi, Frenkie de Jong, Marc Andre ter Stegen ve Antoine Griezmann Paris'te düzenlenen Altın Top Ödülleri'ne katıldılar. İşte yolculuğun ve ödül töreninin perde arkası görüntüleri...
Kaynak: Dugout
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