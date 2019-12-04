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Barcelona'lı Oyuncuların Altın Top Ödül Töreninin Perde Arkası

Barcelona oyuncuları Lionel Messi, Frenkie de Jong, Marc Andre ter Stegen ve Antoine Griezmann Paris'te düzenlenen Altın Top Ödülleri'ne katıldılar. İşte yolculuğun ve ödül töreninin perde arkası görüntüleri...

04.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:13

oyuncuları , Frenkie de Jong, Marc Andre ter Stegen ve 'te düzenlenen Altın Top Ödülleri'ne katıldılar. İşte yolculuğun ve ödül töreninin perde arkası görüntüleri...

Kaynak: Dugout

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