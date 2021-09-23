Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i renklerine bağladı

Uzun zamandır Avrupa'nın devlerinden birine transfer olacağı konuşulan Kayserisporlu Emre Demir'in yeni adresi netleşti. Genç yıldızın Barcelona'ya transferinde mutlu sona ulaşıldı.

SÜPER LİG'İN EN GENÇ GOLCÜSÜ

Kayserispor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in, Barcelona'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı. Anlaşma ve UEFA kuralları gereği Emre Demir, gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyecek" ifadeleri kullanıldı. 15 yaşında Süper Lig'de attığı golle en genç gol atan oyuncu olan Emre Demir, Kayserispor'da 31 maça çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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