Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i renklerine bağladı
Kayserispor'un 17 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, Barcelona'ya transfer oldu. Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in, Barcelona'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı. Anlaşma ve UEFA kuralları gereği Emre Demir, gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyecek" ifadeleri kullanıldı.
Uzun zamandır Avrupa'nın devlerinden birine transfer olacağı konuşulan Kayserisporlu Emre Demir'in yeni adresi netleşti. Genç yıldızın Barcelona'ya transferinde mutlu sona ulaşıldı.
SÜPER LİG'İN EN GENÇ GOLCÜSÜ
Kayserispor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in, Barcelona'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı. Anlaşma ve UEFA kuralları gereği Emre Demir, gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyecek" ifadeleri kullanıldı. 15 yaşında Süper Lig'de attığı golle en genç gol atan oyuncu olan Emre Demir, Kayserispor'da 31 maça çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.