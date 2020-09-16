Barcelona, hazırlık maçında Girona'yı 3-1 mağlup etti
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Barcelona, hazırlık maçında Girona'yı 3-1 mağlup etti

Barcelona, hazırlık maçında Girona'yı 3-1 yendi. Takımda kalma kararı alan Arjantinli yıldız Lionel Messi, attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu.

16.09.2020 22:09 | Son Güncelleme: 16.09.2020 22:21

Dünya devi Barcelona, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Girona ile karşı karşıya geldi. Katalan ekibi, Lionel Messi'nin 2 gol atarak yıldızlaştığı maçta sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk golü 21. dakikada Philippe Coutinho'dan geldi. Barcelona'nın diğer gollerini ise 45. ve 51. dakikada Lionel Messi, kaydetti. Girona'nın tek sayısını ise 46. dakikada Samu Saiz attı.

Barcelona, hazırlık maçında Girona'yı 3-1 mağlup etti

KULÜPTE KRİZ YARATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildiren Messi, kulüpte kriz çıkarmıştı. Takım halinde yapılan koronavirüs testine katılmayan Arjantinli yıldız futbolcu, takımının 2020-21 sezonu için gerçekleştirdiği ilk antrenmanda da yer almamıştı. Messi, La Liga yönetiminin 700 milyon euro tazminat talep etmesi üzerine Barcelona'da bir sezon daha futbol oynama kararı almıştı.

Barcelona, hazırlık maçında Girona'yı 3-1 mağlup etti
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