Barcelona gerçekten batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi
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Barcelona gerçekten batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Messi'yi elinde tutamayan Barcelona'nın 'batmak üzere' olduğu söylentileri doğru çıktı. Katalan devinin borcu tam 1 milyar 350 milyon euro. Başkan Laporta, "Barcelona'nın borcu 1.350 milyon eurodur. Kulübün ekonomik durumu çok endişe verici bir seviyededir" dedi

Katalan devi günden güne eriyor. Messi'nin elden çıkmasına rağmen ekonomik seviyede pek bir değişiklik yaşanmadı. Kulübün borcu tam 1 milyar 350 milyon euro. Gelirler de bir hayli düşmüş durumda. Eskisi gibi oyuncu satışları yapılmıyor. Takımın futbolcu başına maaş ortalaması da 9 milyon euro seviyelerinde.

Barcelona gerçekten batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi

"ÇOK ENDİŞE VERİCİ DURUMDAYIZ"

Barcelona Başkanı Laporta tabloyal ilgili vehameti, "Yapılan mali denetim sonrası bugün itibariyle Barcelona'nın borcu 1.350 milyar Euro'dur, La Liga'ya 481 milyon Euro zarar açıkladık. Kulübün ekonomik durumu çok endişe verici bir seviyede" sözleriyle anlattı.

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Ömer Özarslan
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Haber Yorumları (2)
MİLLİYETÇİ: iyi olmuş demekki o kupalar gelen paralar cukka yapılmış
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POLE STAR: Siz değil misiniz piyasayı astronomik rakamlara çıkartan... Ağlamayın şimdi...
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