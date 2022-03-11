Barcelona-Galatasaray maçından çıkan istatistik şaşırttı! Yaşananlara inanamıyorlar

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda kaleci Inaki Pena performansıyla maça damga vururken, temsilcimiz tur için avantajlı bir skorla İstanbul'a dönüyor. Avrupa Ligi'nde henüz mağlubiyeti bulunmayan Galatasaray, Barcelona ile rövanş müsabakasını 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynayacak.

KEREM'LE KAÇTI

Katalan devine katı savunma yapan Aslan, Kerem'le çok net pozisyon yakaladı ancak değerlendiremedi. Barcelona topa hakim olan taraftı, ikinci yarıda direkten dönen top dışında net pozisyon yaratamadılar.

SERİ BİTTİ

Barcelona'ya karşı kalesini gole kapatan Galatasaray, 18 maç sonra Barcelona'nın gol atamamasını sağladı. Mücadelede Barcelona'nın 1 topu direkten dönerken kaleci Inaki Pena da kurtarışlarıyla gole izin vermedi. Barcelona, gol atamadığı son resmi karşılaşmayı 4 Aralık 2021 tarihinde evinde Real Betis'e 1-0 yenilerek yaşamıştı.