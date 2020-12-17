Barcelona'dan Real Sociedad karşısında önemli galibiyet: 2-1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Barcelona'dan Real Sociedad karşısında önemli galibiyet: 2-1

17.12.2020 01:25 | Son Güncelleme: 17.12.2020 01:28
Barcelona'dan Real Sociedad karşısında önemli galibiyet: 2-1

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) öne alınan 19. hafta maçında Barcelona, Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) öne alınan 19. hafta maçında Barcelona, Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.

Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmada, konuk takım Real Sociedad, 27. dakikada William Jose'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 30. dakikada Jordi Alba ve 43. dakikada Frenkie de Jong ile ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarı karşılıklı ataklar skoru değiştirmeyince Katalan takımı, 2-1'lik galibiyetle 3 puanı aldı.

Ligin ilk iki haftasındaki maçları eksik olan Barcelona, puanını 20'ye çıkararak 5'inciliğe yükseldi.

Barcelona maçı öncesinde lig lideri olan Real Sociedad ise deplasmanda aldığı mağlubiyetle 26 puanda kalarak liderlik koltuğunu averajla Atletico Madrid'e bıraktı.

Lig takvimine göre ocak ayı ortasına denk gelen 19. haftada oynanması gereken Barcelona-Real Sociedad maçı, salı günü oynanan Real Madrid-Athletic Bilbao gibi, bu takımların İspanya Süper Kupası'nda karşılaşacak olmalarından dolayı bu hafta içine alınmıştı.

İspanya'da geçen sezonun şampiyonu Real Madrid, lig ikincisi Barcelona ve Kral Kupası finalistleri Real Sociedad ile Athletic Bilbao arasındaki Süper Kupa 4'lü turnuvası 13-17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.

Diğer yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı lig takviminde yapılan değişikliklerde halen bazı takımların maç eksikliği bulunuyor.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin ağustosta sona ermesinden dolayı, bu turnuvada yer alan takımlardan Atletico Madrid ve Barcelona iki hafta, Real Madrid bir hafta ve geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla iki hafta olmak üzere sezona geç başlayan takımlar oldu.

Bu takımlar halen eksik maçlarını oynamazken, mevcut durumda 13. haftası tamamlanan ligin zirvesindeki 26 puanlı üç takımdan Atletico Madrid 11, Real Sociedad 14 (Barcelona maçı erkene alındığından bir maçı fazla olan tek takım), Real Madrid ise 13 maç yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

İlgili Haberler

Diego Maradona'nın Real Sociedad'a Attığı Nefis Gol
Diego Maradona'nın Real Sociedad'a Attığı Nefis Gol
Napoli Real Sociedad Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Napoli Real Sociedad Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Heracles'i 2-1 yenen Fortuna Sittard ilk deplasman galibiyetini aldı
Heracles'i 2-1 yenen Fortuna Sittard ilk deplasman galibiyetini aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Defne Samyeli Haluk Bilginer
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Kylian Mbappe Malcolm Thomas Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Çocuk Beşiktaş İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Barcelona'dan Real Sociedad karşısında önemli galibiyet: 2-1 | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 01:31:18. #1.14#
title