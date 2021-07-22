Barcelona'dan görülmemiş disiplin kuralları! Futbolculara saç boyatmak ve sıra dışı kıyafetler giymek yasaklandı
Katalan devi Barcelona, genç futbolcuları disipline etmek için ilginç yasaklar koydu. Antrenman ve maç günleri telefon kullanmak yasak, saçlar farklı renklere boyanmayacak ve sıra dışı modeller yapılmayacak.
Barcelona, genç futbolcularına akılalmaz yasaklar getirdi. Katalan devi futbolcuların disiplin ortamından uzaklaşmaması adına kılık kıyafetten, saç şekline kadar birçok yasak getirdi.
HERKES ŞAŞKIN
İspanyol medyasından AS gazetesi, Barcelona'nın getirdiği ilginç yasakları okuyucularına servis etti. Haber okuyucular tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.
İşte o yasaklar:
-Antrenman ve maç günleri telefon yasak.
-Telefonlar kulüp yetkililerine teslim edilecek.
-Saçlar, göz alıcı parlak ve farklı renklere boyanmayacak.
-Sıra dışı saç modelleri yapılmayacak.
-Sıra dışı kıyafetler giyilmeyecek.