Barcelona'dan görülmemiş disiplin kuralları! Futbolculara saç boyatmak ve sıra dışı kıyafetler giymek yasaklandı
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Barcelona'dan görülmemiş disiplin kuralları! Futbolculara saç boyatmak ve sıra dışı kıyafetler giymek yasaklandı

Barcelona'dan görülmemiş disiplin kuralları! Futbolculara saç boyatmak ve sıra dışı kıyafetler giymek yasaklandı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Katalan devi Barcelona, genç futbolcuları disipline etmek için ilginç yasaklar koydu. Antrenman ve maç günleri telefon kullanmak yasak, saçlar farklı renklere boyanmayacak ve sıra dışı modeller yapılmayacak.

Barcelona, genç futbolcularına akılalmaz yasaklar getirdi. Katalan devi futbolcuların disiplin ortamından uzaklaşmaması adına kılık kıyafetten, saç şekline kadar birçok yasak getirdi.

HERKES ŞAŞKIN

İspanyol medyasından AS gazetesi, Barcelona'nın getirdiği ilginç yasakları okuyucularına servis etti. Haber okuyucular tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

İşte o yasaklar:

-Antrenman ve maç günleri telefon yasak.

Barcelona'dan görülmemiş yeni kural! Futbolculara saç boyatmak ve sıra dışı kıyafetler giymek yasaklandı

-Telefonlar kulüp yetkililerine teslim edilecek.

Barcelona'dan görülmemiş yeni kural! Futbolculara saç boyatmak ve sıra dışı kıyafetler giymek yasaklandı

-Saçlar, göz alıcı parlak ve farklı renklere boyanmayacak.

Barcelona'dan görülmemiş yeni kural! Futbolculara saç boyatmak ve sıra dışı kıyafetler giymek yasaklandı

-Sıra dışı saç modelleri yapılmayacak.

Barcelona'dan görülmemiş yeni kural! Futbolculara saç boyatmak ve sıra dışı kıyafetler giymek yasaklandı

-Sıra dışı kıyafetler giyilmeyecek.

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Ömer Özarslan
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