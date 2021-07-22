Barcelona'dan görülmemiş disiplin kuralları! Futbolculara saç boyatmak ve sıra dışı kıyafetler giymek yasaklandı

Katalan devi Barcelona, genç futbolcuları disipline etmek için ilginç yasaklar koydu. Antrenman ve maç günleri telefon kullanmak yasak, saçlar farklı renklere boyanmayacak ve sıra dışı modeller yapılmayacak.