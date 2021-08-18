Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan bayrağını açtı
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Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan bayrağını açtı

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Barcelona'da Lionel Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı hangi futbolcunun giyeceği merak konusuydu. Katalan devinin, Arjantinli yıldızın 13 yıl boyunca sırtında taşıdığı 10 numarayı Philippe Coutinho'ya teklif ettiği öğrenildi. Barça formasıyla bekleneni bir türlü veremeyen Brezilyalı yıldızın, 10 numarayı giyme olasılığına taraftarlar isyan etti.

Barcelona'da Messi, Ronaldinho'dan aldığı 10 numaralı formayı 13 yıl boyunca giydi. Katalan devi, Arjantinli yıldızın takımdan ayrılmasının ardından 10 numarayı sürpriz bir futbolcuya teklif etti.

BAYERN MUNİH'TE DE 10 NUMARAYI GİYDİ

Fanatik'in Mundo Deportivo'dan aktardığı habere göre;Barcelona sakatlıktan yeni dönen ve Real Sociedad maçını kaçıran Coutinho'ya 10 numaralı formayı teklif etti. 10 numara dışında 25 numara bulunsa da bunun La Liga'da kaleciler için ayrıldığı belirtiliyor. Ayrılması beklenen isimlerden Pjanic, 8 numarayı giyerken Umtiti'nin numarası ise 23. Coutinho, daha önce Barcelona kariyerinde 7 ve 14 numaralı formaları giyerken Liverpool ve Bayern Münih'te 10 numaralı formayla mücadele etmişti. Coutinho'nun son olarak giydiği 14 numara da Rey Manaj'a verilmiş durumda. Barcelona'nın teklifi çok değerli olsa da Coutinho'nun Messi ayrılığı sonrası 10 numarayı giymenin ağırlığını düşündüğü belirtiliyor. Üzerinde ekstra baskı hissetmek istemese de Brezilyalı oyuncu, Barça'nın bu teklifini henüz reddetmedi.

Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan bayrağını açtı
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