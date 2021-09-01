Barcelona'da Lionel Messi'den sonra 10 numaralı forma Ansu Fati'ye verildi
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Barcelona'da Lionel Messi'den sonra 10 numaralı forma Ansu Fati'ye verildi

Barcelona'da Lionel Messi'den sonra 10 numaralı forma Ansu Fati'ye verildi
Haberler.com - Haberler | Spor

Lionel Messi'nin ayrılmasından sonra emekli edileceği düşünülen 10 numaralı forma, genç futbolcu Ansu Fati'ye verildi. 18 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedeli de 300 milyon euro olarak belirlendi.

Messi'nin giydiği 10 numaralı formanın bir süre boş kalması beklenirken Barcelona sürpriz bir kararla formayı Ansu Fati'ye verdi. 18 yaşındaki Fati, daha evvel 31 numaralı formayı giyiyordu. 18 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedeli de 300 milyon euro olarak belirlendi.

Barcelona'da Lionel Messi'den sonra 10 numaralı forma Ansu Fati'ye verildi

YUSUF DEMİR 11 NUMARA

Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'e de 11 numaralı forma verildi. Sürpriz ayrılıklarda sonra Yusuf'un bu sezon daha fazla süre alması bekleniyor.

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Barcelona'da Lionel Messi'den sonra 10 numaralı forma Ansu Fati'ye verildi - Haberler Spor
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