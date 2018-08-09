Barcelona'da Arda'nın Giydiği 7 Numaralı Formanın Sahibi Brezilya Coutinho Oldu
Barcelona'da son olarak Arda Turan'ın giydiği 7 numaralı formanın yeni sahibi sambacı yıldız Coutinho oldu.
Katalan devi Barcelona'da yeni sezon öncesinde oyuncuların forma numaraları belli oldu.
Son olarak milli yıldız Arda Turan'ın terlettiği 7 numaralı formayı, Brezilyalı yıldız Coutinho sırtına geçirdi.
Konuyu haberleştiren Avrupa basını, 7 numaranın Barcelona tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ve Pedro, David Vila, Eidur Gudjohnsen, Henrik Larsson, Javier Saviola, Luis Figo gibi isimlerin giydiğini belirterek, Coutinho'nun yeniden 7 numarayı parlatacağını ifade etti.
ARDA TURAN BARCELONA'DA 55 MAÇA ÇIKTI
Arda Turan, Barcelona'da geçirdiği 2 sezonda 55 maça çıkarken, 15 gole imza attı. Milli futbolcu, geçen sezonun başında Başakşehir'e kiralandı.
YORUMLAR (7)
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Addams sen adammisun yalakaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Addams yalakalik yapma yeri değil burası adamlık size kaldıysa vay halimize ardayı al kucağında buyutCevap Yaz Yayından Kaldır
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ADAMa yeteri kadar şans tanımayan bu gahpe futbol düzeni yıkılsın. Ölsek de ADAMın arkasındayız.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ADAM hala Barselonanın futbolcusudur, ve kimse ADAMın anasının ak sütü gibi helal olan ADAM gibi formasını gasp edemez. azıcık ADAM olsunlar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ADAM7 forması ADAMlık müzesine kaldırılıp ADAMlık namına genç ADAM adaylarına tanıtılmalıdır ki yeni nesiller ADAMlık nedir bilsin öğrensin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır