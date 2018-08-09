Barcelona'da Arda'nın Giydiği 7 Numaralı Formanın Sahibi Brezilya Coutinho Oldu

Barcelona'da son olarak Arda Turan'ın giydiği 7 numaralı formanın yeni sahibi sambacı yıldız Coutinho oldu.

Katalan devi Barcelona'da yeni sezon öncesinde oyuncuların forma numaraları belli oldu.

Son olarak milli yıldız Arda Turan'ın terlettiği 7 numaralı formayı, Brezilyalı yıldız Coutinho sırtına geçirdi.

Konuyu haberleştiren Avrupa basını, 7 numaranın Barcelona tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ve Pedro, David Vila, Eidur Gudjohnsen, Henrik Larsson, Javier Saviola, Luis Figo gibi isimlerin giydiğini belirterek, Coutinho'nun yeniden 7 numarayı parlatacağını ifade etti.

ARDA TURAN BARCELONA'DA 55 MAÇA ÇIKTI

Arda Turan, Barcelona'da geçirdiği 2 sezonda 55 maça çıkarken, 15 gole imza attı. Milli futbolcu, geçen sezonun başında Başakşehir'e kiralandı.

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YORUMLAR (7)

  • ALİ EKBER :
    Addams yalakalik yapma yeri değil burası adamlık size kaldıysa vay halimize ardayı al kucağında buyut
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  • ADDAMS:
    ADAMa yeteri kadar şans tanımayan bu gahpe futbol düzeni yıkılsın. Ölsek de ADAMın arkasındayız.
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  • ADDAMS:
    ADAM hala Barselonanın futbolcusudur, ve kimse ADAMın anasının ak sütü gibi helal olan ADAM gibi formasını gasp edemez. azıcık ADAM olsunlar.
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  • ADDAMS:
    ADAM7 forması ADAMlık müzesine kaldırılıp ADAMlık namına genç ADAM adaylarına tanıtılmalıdır ki yeni nesiller ADAMlık nedir bilsin öğrensin.
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