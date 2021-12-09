Barcelona, 18 yıl sonra yıkımı yaşadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar

Şampiyonlar Ligi'nde grup etabı maçları sona erdi. Son hafta oynanan maçlar nefes keserken bir üst tura çıkan takımlar da netleşti.

BARCELONA YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Bayern Münih'e 3-0 yenilen Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ne henüz grup aşamasında veda etmesi büyük şaşkınlık yarattı. Bu sonucun ardından Katalan devi yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Milli futbolcularımızın formasını giydiği Lille ise G Grubu'nu lider olarak tamamladı ve son 16 turuna seri başı olarak katılmaya hak kazandı.

Devler Ligi'nde haftanın sonuçları ve son 16'ya yükselen takımlar:

A Grubu

Leipzig-Manchester City: 2-1

PSG-Club Brugge: 4-1

Manchester City PSG

B GRUBU

Milan-Liverpool: 1-2

Porto-Atletico Madrid: 1-3

Liverpool Atletico Madrid

C GRUBU

Ajax-Sporting: 4-2

Borussia Dortmund-Beşiktaş: 5-0

Ajax Sporting

D GRUBU

Real Madrid-Inter: 2-0

Shakhtar-Sheriff: 1-1

Real Madrid Inter

E GRUBU

Bayern Münih-Barcelona: 3-0

Benfica-Dinamo Kiev: 2-0

Bayern Münih Benfica

F GRUBU

Manchester United-Young Boys: 1-1

Atalanta-Villarreal: Ertelendi

Manchester United

G GRUBU

Salzburg-Sevilla: 1-0

Wolfsburg-Lille: 1-3

Lille Salzburg

H GRUBU

Juventus-Malmö: 1-0

Zenit-Chelsea: 3-3

Juventus Chelsea

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