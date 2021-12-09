Barcelona, 18 yıl sonra yıkımı yaşadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar - Haberler Spor
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Barcelona, 18 yıl sonra yıkımı yaşadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının son maçları tamamlandı. Gecenin dev karşılaşmasında Bayern Münih, sahasında Barcelona'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte E Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Katalan devi, 18 yıl sonra gruplardan çıkamadı. G Grubu maçında ise milli futbolcularımızın formasını giydiği Lille, Burak Yılmaz'ın da gol attığı maçta Wolfsburg'u 3-1 mağlup etti ve lider olarak bir üst tura yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde grup etabı maçları sona erdi. Son hafta oynanan maçlar nefes keserken bir üst tura çıkan takımlar da netleşti.

Bayern Münih'e 3-0 yenilen Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ne henüz grup aşamasında veda etmesi büyük şaşkınlık yarattı. Bu sonucun ardından Katalan devi yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Milli futbolcularımızın formasını giydiği Lille ise G Grubu'nu lider olarak tamamladı ve son 16 turuna seri başı olarak katılmaya hak kazandı.

Devler Ligi'nde haftanın sonuçları ve son 16'ya yükselen takımlar:

Leipzig-Manchester City: 2-1

PSG-Club Brugge: 4-1

  1. Manchester City
  2. PSG

Barcelona, 18 yıl sonra yıkımı yaşadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar

Milan-Liverpool: 1-2

Porto-Atletico Madrid: 1-3

  1. Liverpool
  2. Atletico Madrid

Barcelona, 18 yıl sonra yıkımı yaşadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar

Ajax-Sporting: 4-2

Borussia Dortmund-Beşiktaş: 5-0

  1. Ajax
  2. Sporting

Barcelona, 18 yıl sonra yıkımı yaşadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar

Real Madrid-Inter: 2-0

Shakhtar-Sheriff: 1-1

  1. Real Madrid
  2. Inter

Barcelona, 18 yıl sonra yıkımı yaşadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar

Bayern Münih-Barcelona: 3-0

Benfica-Dinamo Kiev: 2-0

  1. Bayern Münih
  2. Benfica

Barcelona, 18 yıl sonra yıkımı yaşadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar

Manchester United-Young Boys: 1-1

Atalanta-Villarreal: Ertelendi

  1. Manchester United

Barcelona, 18 yıl sonra yıkımı yaşadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar

Salzburg-Sevilla: 1-0

Wolfsburg-Lille: 1-3

  1. Lille
  2. Salzburg

Barcelona, 18 yıl sonra yıkımı yaşadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar

Juventus-Malmö: 1-0

Zenit-Chelsea: 3-3

  1. Juventus
  2. Chelsea

Barcelona, 18 yıl sonra yıkımı yaşadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar

Ali Gülhan
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