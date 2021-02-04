BANÜ ile Sağlık Bakanlığı arasında "Birlikte Kullanım Protokolü" imzalandı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) ve Sağlık Bakanlığı arasında "Birlikte Kullanım Protokolü" imzalandı.

BANÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversiteyle Sağlık Bakanlığı arasında eğitim, araştırma ve uygulama hizmetlerinin yürütülmesi ve bölgemizde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin daha etkin, kaliteli, verimli ve ulaşılabilir bir şekilde sunulabilmesi için "Birlikte Kullanım Protokolü" imzalandığı belirtildi.

Protokolü, üniversite adına Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Sağlık Bakanlığı adına ise Kamu Hastaneleri Genel Müdür Vekili Dr. Avni Uygar Seyhan imzaladı.

Açıklamada, Bandırma Devlet Hastanesinde, Tıp Fakültesinde görev yapan akademisyenlerin, hastane muayene hizmetleri vermeye başlayacağı, Tıp Fakültesi öğrencilerinin ise teorik ve uygulamalı eğitimlerini hastanede gerçekleştirebilecekleri bildirildi.

Öte yandan Bandırma Devlet Hastanesinin protokol sayesinde eğitim ve araştırma hastanesine dönüştüğü ve aynı zamanda üniversite hastanesi hüviyetini kazandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen