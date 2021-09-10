Bankalar kalp rahatsızlığı ve kanser hastalığı olan vatandaşlara kredi vermiyor: Hayat sigortası yapmayız

Pandemi döneminde ekonomik olan zorlanan vatandaşların bankalardan kredi taleplerinde ciddi bir artış yaşanıyor. Bankalar, büyük şirketler ve işletmelerin şartları sağlamaları durumunda kredi taleplerine kolaylıkla olumlu yanıt verirken, vatandaşların taleplerinde ise iki hastalığı geçirip geçirmediklerine ciddi şekilde dikkat ediyor. Kalp rahatsızlığı ve kanser hastalığı olan vatandaşlara bankalar "Hasta olanlar için hayat sigortası yapmayız" yanıtını verirken, kredi vermekten de vazgeçiyor.

18 yaşını doldurmuş, yeterli kredi notuna sahip, üzerine ipotek olmayan, sigortalı çalışan, belgelenebilir geliri olan birçok vatandaş, bankaların diğer şartlarını da sağladığı takdirde finansal ihtiyaçlarını karşılamak, yatırım yapmak ve gelişebilecek durumlara karşı kullanmak için krediye başvurabiliyor. Ancak kalp krizi ve kanser hastalığını atlatanlara bankalar kredi vermiyor.

"YAŞARKEN ÖLÜ OLARAK GÖRÜLÜYORUZ"

Bankaya başvurarak kredi almak isteyen vatandaşlar, hastalığı atlatsalar bile kredi alamıyor. Bankalar, "Hasta olanlar için hayat sigortası yapmayız" derken, BDDK, "Her banka kredi ve risk politikasını kendisi belirler" açıklamasını yaptı. Bu açıklamaya isyan eden vatandaşlar, yaşarken ölü olarak görüldüklerini belirtiyor.

"GÜVENİLİR KEFİL GETİR"

Miliyet'te yer alan habere göre, hastalığı atlatsalar da bankalardan "Kredi veremeyiz" yanıtını alan kişiler, TBMM Dilekçe Komisyonu'na yoğun şikayet başvurusu yaptı. Hatta bir vatandaş, üniversitede okuyan çocuklarının masraflarını karşılayabilmek amacıyla sadece 10 bin TL kredi için başvurduğunu, ancak bankadan "Veremeyiz, hayat sigortası yapamayız, güvenilir kefil getir" yanıtını aldığını kaydetti.