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Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek

Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren banka ekstresi ve hesap özeti gibi hassas bilgileri, Gmail ve Hotmail gibi yabancıların sağladığı mail hizmeti yerine mobil bankacılık ve internet bankacılığı ile müşterilerine gönderecek.

Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
22.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:19

Bankacılıkta 1 Temmuz itibarıyla hayata geçecek düzenlemeyle, hesap ekstresi, dekont, hesap özeti gibi bilgilerin, e-posta yerine internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden gönderilmesi esas olacak. Düzenlemeyle, bankacılık bilgilerinin, Gmail ve Hotmail gibi yabancı şirketlerin sağladığı mail hizmeti yerine, yerli sunuculara sahip uygulamalarla iletilerek güvenceye alınması ve hassas verilerin yurt içinde kalması hedefleniyor.

BANKALAR KENDİ KANALLARINI KULLANACAK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı yönetmelik uyarınca, bankaların elektronik ortamda müşterilerine ilettiği, hassas veri veya sır niteliğinde veri içeren her türlü ekstre, dekont, hesap özeti gibi bilgilerin, elektronik bankacılık hizmeti sunulan kanallar üzerinden gönderilmesi esas olacak. Bankalar, hassas bilgilerin kendi elektronik dağıtım kanallarının kullanılması için müşterilerine yönlendirme yapacak.

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN TALEBE BAĞLI OLACAK

1 Temmuz'dan itibaren e-posta yoluyla ekstre, dekont, hesap özeti iletilmesi müşterinin talebine bağlı olacak. Milliyet'te yer alan habere göre, bankacılık uygulamalarını kullanamadığını belirten müşteriler, bankaya talepte bulunarak e-posta üzerinden bildirim almaya devam edebilecek.

2 FAKTÖRLÜ GÜVENLİK

Bankacılık kaynaklarından alınan bilgiye göre düzenleme, Türkiye'deki banka müşterilerinin finansal bilgilerinin yurt içinde kalmasını sağlayacak. Gmail, Hotmail gibi e-posta sağlayıcılarının sunucularının yurt dışında bulunduğuna dikkat çeken yetkililer, yabancı internet sağlayıcıları üzerinden iletilen bankacılık bilgilerinin, yurt dışında kimler tarafından görülüp görülmeyeceğinin garanti edilemeyeceğine dikkat çekti.

Bankaların kullandığı mobil ve internet uygulamalarının sunucularının ise Türkiye'de bulunduğuna işaret eden kaynaklar, bu şekilde hassas bilgilerin yurt dışında dolaşıma girmeyeceğini ve Türkiye'de kalacağını vurguladı. Bankacılık uygulamalarında 2 faktörlü güvenlik sistemi uygulanması nedeniyle verilerin daha güvenli olduğunu anlatan kaynaklar, belgelere ait PDF dosyalarının uygulamalar üzerinden de alınabilmesiyle, e-postalara ihtiyaç kalmadığını vurguladı.

İSİM BENZERLİĞİ HATASI BİTECEK

Düzenleme ile ekstre, dekont, hesap özeti gibi bilgilerin yanlış e-posta adreslerine gitmesinin de önüne geçilmiş olacak. Özellikle Türkiye'de yaygın olan isim soyisimlerine sahip olanlara yanlışlıkla birbirlerinin bankacılık bilgilerinin gönderilebildiğine işaret eden kaynaklar, mobil ve internet uygulamalarındaki kimlik doğrulama sistemiyle, hassas bilgilerin başkalarına ulaştırılmasının da engelleneceğine dikkat çekti.

Bankacılık kaynakları, tüm dünyada da finansal bilgilerin yurtiçinde kalması yönünde bir eğilim olduğunu belirterek, banka müşterisi bilgilerinin çalınması yönündeki haberlere dikkat çekti. ABD'deki banka müşterilerine ait verilerinin Çin'de ortaya çıkması gibi haberlere işaret eden yetkililer, bankacılık bilgilerinin alınıp satılması ve reklamcılara pazarlanmasıyla ilgili bir yeraltı piyasasının oluştuğunu belirterek, pek çok ülkenin de bu nedenle bankacılık bilgilerinde yerelleşme için yatırım yaptığını ifade etti.

SMS YERİNE 'POP-UP'

2021'de yürürlüğe girmesi beklenen bir diğer uygulamayla da bankacılık uygulamalarındaki onay işlemlerinin SMS yerine uygulamalardan yapılması öngörülüyor. Bu şekilde EFT gibi işlemlere ait onayların, uygulamalardan pop-up ile yapılması planlanıyor.

Ekonomi Manşet

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