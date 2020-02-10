Banka ücret ve komisyonlarında değişiklik

10.02.2020 02:17 | Son Güncelleme: 10.02.2020 02:17

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banka müşlerilerinden alınan ücret ve komisyonlarda fiyatları düşürdü.

Resmi Gazete'de yayımlanan BDDK tebliği ve TCMB yönetmeliğine göre, finansal tüketiciler ile ticari müşterilerden alınan komisyon ücretleri yeniden düzenlendi. Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2 bin 400'den 51 adede, finansal tüketicilerde ise 20'den 16'ya indirildi.

EFT ÜCRETİNE ÜST SINIRElektronik Fon Ticareti (EFT) ücreti, işlem tutarı bin liranın altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 lira, ATM'den yapılan işlemlerde 2 lira, şube ve diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 lira olarak belirlendi. Tutarı bin lira ile 50 bin lira arasındaki işlemlerde ise bu sınır sırasıyla 2,5 ve 10 lira olarak belirlendi.

Havale ücretleri de her iki müşteri grubu için EFT ücretlerinin yarısına düşürüldü. Ticari kredi kartlarında yüzde 3-4 seviyelerinde olan nakit avans komisyonu yüzde 1 ile sınırlandırıldı. Bu oran finansal tüketiciler için de en fazla yüzde 1 olarak belirlendi.

Kaynak: DHA