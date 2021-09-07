Banka çalışanlarına motivasyon eğitimi
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Banka çalışanlarına motivasyon eğitimi

Banka çalışanlarına motivasyon eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Öz Finans İş Sendikası üyesi Ziraat, Ziraat Katılım ve Halk Bankası çalışanlarına "Etkili İletişim Teknikleri ve Motivasyon Geliştirme" başlıkları altında Ankara'da eğitim verdi.

Öz Finans İş Sendikası üyesi Ziraat, Ziraat Katılım ve Halk Bankası çalışanlarına "Etkili İletişim Teknikleri ve Motivasyon Geliştirme" başlıkları altında Ankara'da eğitim verdi.

Öz Finans İş Sendikası üyesi Ziraat, Ziraat Katılım ve Halk Bankası çalışanlarına "Etkili İletişim Teknikleri ve Motivasyon Geliştirme" başlıkları altında Ankara'da eğitim verdi. Programda eğitmenler tarafında "iletişim ve motivasyon", "beden dili" ve "yasal haklar" konu başlıkları altında eğitimler verilecek. Verilen eğitim ile kurumsal iletişimi geliştirmek, çatışma yönetimini öğrenmek, sosyal ilişkileri sağlıklı ve etkin biçimde yönetme becerisi kazanmak, bireyin güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmasını sağlamak amaçlanıyor.

"Gerçekte mutlu olmak için elinizde müthiş kaynaklar var"

Açılış konuşmasında konuşan Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, "Bu eğitimde mutluymuş gibi olmak yerine gerçekten mutlu olunabilir mi onu öğreniyorsunuz. Gerçekte mutlu olmak için elinizde müthiş kaynaklar var. İlla bunun için araştırma yapmanıza gerek yok. Sabah kalktınız, uyandığınız için Elhamdülillah deyin mutlusunuz. Çünkü uyuyup uyanamamakta var bu hayatta. Büyükşehirde yaşıyorsanız, trafikte varacağınız yere varmak ayrı bir mutluluk ve motivasyon. İstediğiniz her şeyi yiyebilmek ayrı bir mutluluk. Belli bir yaşa geldiğinizde istediğiniz şeyleri yiyemeyeceksiniz. Çocuklarımızın yemek yemesinden mutlu olacağız. Aslında elimizde müthiş kaynaklar var bunu mutluluğa çevirebilmek bizim elimizde. Biz tek başımıza yaşamıyoruz. Çevremizde dostlarımız, akrabalarımız birçok kişi var. Bunların hepsini mutlu etmek isterseniz bunu başaramazsınız. Sizleri motive etmek için sadece mutluluk vermesi gerekmiyor bazen cezada motive edebilir. Aç kalmak bir motivasyondur. Cezalandırmak bir motivasyondur. İşyerine geldiniz yatarak akşam etmeye çalışırsınız ama ceza olduğu için bunu yapamazsınız. Mutlu olmak için elinizde müthiş bir imkan var" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Banka çalışanlarına motivasyon eğitimi
Banka çalışanlarına motivasyon eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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