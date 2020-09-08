Bandırmaspor, Lacina Traore'yi transfer etti
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Bandırmaspor, Lacina Traore'yi transfer etti

Bandırmaspor, 2.03 boyundaki Fildişi Sahilli santrfor Lacina Traore'yi kadrosuna kattı!

Bandırmaspor, Lacina Traore'yi transfer etti
08.09.2020 00:07 | Son Güncelleme: 08.09.2020 00:11

Bandırmaspor, 2.03 boyundaki Fildişi Sahilli santrfor Lacina Traore'yi kadrosuna kattı!

Lacina Traore daha önce Cluj, Krasnodar, Anzhi, Monaco, Everton, CSKA Moskova, Sporting Gijon, Amiens gibi birçok takımda forma giymişti.

Lacina Traore ile ön protokol imzalanmış olup; hafta içerisinde resmi sözleşme için şehrimize gelecektir. Hoş geldin Traore! ??? pic.twitter.com/pQKm2KTg0C

— Royal Hastanesi Bandırmaspor (@Bandirma_SK) September 7, 2020

Kaynak: Hürriyet

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