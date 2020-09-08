Bandırmaspor, Lacina Traore'yi transfer etti Bandırmaspor, 2.03 boyundaki Fildişi Sahilli santrfor Lacina Traore'yi kadrosuna kattı!

Bandırmaspor, 2.03 boyundaki Fildişi Sahilli santrfor Lacina Traore'yi kadrosuna kattı!

Lacina Traore daha önce Cluj, Krasnodar, Anzhi, Monaco, Everton, CSKA Moskova, Sporting Gijon, Amiens gibi birçok takımda forma giymişti.

Lacina Traore ile ön protokol imzalanmış olup; hafta içerisinde resmi sözleşme için şehrimize gelecektir. Hoş geldin Traore! ??? pic.twitter.com/pQKm2KTg0C

— Royal Hastanesi Bandırmaspor (@Bandirma_SK) September 7, 2020

Kaynak: Hürriyet