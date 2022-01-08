- Bandırmaspor - Denizlispor maçının ardından

BALIKESİR - Bandırmaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Denizlispor'a 4-3 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktör Yardımcısı Ali Onur Cerrah, Maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "Düşündüklerimizi ilk yarıyı sahada iyi yansıttık. İlk yarı güzel skor elde ettik. İkinci yarı hiç anlam veremediğimiz bir şekilde, ciddi konsantrasyon eksikliğine bağlı bir anda gardımız düştü. Yapmış olduğumuz oyuncu değişiklikleriyle oyuna tutunmaya çalıştık. Bizim gibi kaliteli takımın yapmaması gereken hataları yaparak sonuç itibariyle mağlup olduk. Sonuç olarak hiçbir şey bitmiş değil, Bandırmaspor olarak bunun üstesinden geliriz. En iyi şekilde Bandırmaspor'u temsil edip, galip gelerek puanlar toplamak istiyoruz. Hedefimiz belli, bu hedef doğrultusunda ilerlemek istiyoruz" dedi.

Denizlispor cephesi

Denizlispor Yardımcı Antrenörü Volkan Kürşat Bekiroğlu ise iki takımı kutlayarak, "Bugün maça gelmeden önce 8 tane futbolcumuz covid oldu. Alt takımdan futbolcu alıp, antrenmanlara çıktık. Bandırmaspor maçına 17 kişi ile geldik. Oynayan bazı futbolcularımızda sakatlık, eklem ağrıları oldu. Bunların hiçbirinin bahane olmadığını söylemek istiyorum. 2 hafta önce Galatasaray maçı oynadık, orada da aynı hikayeler vardı. Yaklaşık 20 yıldır futbol oynuyorum, böyle bir durumla karşılaştığımı hatırlamıyorum. Nasipse bu ligde kalacağız öyle hissediyorum. Umarım önümüzdeki maçlarda da özverili bir şekilde oynarız ve inşallah bu takımızı da ligde tutarız" diye konuştu.