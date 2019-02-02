Bandırmaspor'da 16 Oyuncu Gitti, 16 Oyuncu Geldi

Bandırmaspor Basın Sözcüsü Kayhan İpek, düzenlediği basın toplantısında ara transfer döneminde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Kayhan İpek, bordo beyazlı takımda 16 oyuncu ile yolların ayrıldığını ve takıma 16 yeni oyuncunun katıldığını söyledi.

Çarşı içindeki kulüp binasında basın toplantısı yapan Kayhan İpek, yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Ligin ilk yarısında kurmuş olduğumuz kadro ile Bandırmaspor'un hak etmediği bir puan kaybında yeri olmuştur. Ancak devre arası transfer dönemini iyi bir şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyoruz. Takımımıza 16 tane yeni futbolcu dahil oldu. 16 tane de geçmiş kadromuzdaki futbolcularımızla da ilişiğimizi kestik. Yeni almış olduğumuz futbolcularımızla geçen hafta Sivas Belediyespor maçında da izlediğiniz üzere kadromuzu bir tık daha fazla güçlendirdik. Bandırmaspor inşallah ikinci yarının lider takımı olacaktır diye düşünüyoruz. Bu konu ile ilgili de yönetim kurulumuzun ve başkanımızın özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"GÜZEL GÜNLER YAŞAYACAĞIZ"

Aldıkları futbolcular ile birlikte amaçlarının Bandırmaspor'u hak ettiği yere getirmek olduğunu kaydeden İpek, "Daha henüz erken ama çıtayı şimdiden yükseltmek istemiyorum. Hep birlikte güzel günler yaşayacağız diye düşünüyorum. Her toplantıda sıkıntılarımızın hat safhada olduğunu dile getirsem de olmayacak bir şeyi başardığımıza inanıyorum. Bize bu konu ile de ilgili iş adamı Onur Göçmez'in "Bandırmaspor bir sevdadır" diyerek bizlere verdiği destekten dolayı da kendisine şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

İSTİFALARA YÖNELİK AÇIKLAMA

Bandırmaspor'un artık herkese ters gelebilecek bir takım halini aldığını söyleyen İpek, "Geçtiğimiz günlerde yönetim kurulumuzda iki tane istifa söz konusu oldu. Bununla ilgili sosyal medyada belki basında da bir takım konular dile getirildi. Bununla ilgili yapmış olduğumuz kongremizde birinci sıranın devamında en fazla oyu alan arkadaşları yönetime davet edeceğiz. Bunlardan Ercan Yağcı ve UNİ BANBAN'ın taraftarlarından sorumlu Yiğit Gürbüz önümüzdeki hafta itibari ile Bandırmaspor'un yönetiminde söz sahibi olacaklar. Gürbüz'ün genç yaşta olmasından dolayı bizim aramızda bir takım tecrübelere de sahip olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bandırmaspor'a gelen oyuncular: Taner Yılmaz, Mahmut Gürkan, Deniz Utaç, Üstün Bilgi, Cihan Özkaymak, Mustafa Duman, Samed Günhan, Timur Karagülmez, Fatih Üsküplü, Hakan Olkan, Adem, Şevket Güngör, Mehmet Yenikır, Zülküf Özer, Mert Kuleli ve Batuhan Karadeniz.

Bandırmaspor'dan ayrılan oyuncular: Ramazan Evren Üstündağ, Evren Güder, Rıza Efendioğlu, Ceyhun, Nurettin Kayaoğlu, Muharrem Efe, Yunus Özdemir, Hüseyin Pala, Alp Huy, Mehmet Gülmez, Ömer Bora, Ömer Faruk Ergeç, Fatih Öge, Alihan, Berat Jonathan Ustabaşı, Emre Aydın.

- Bandırmabalıkesir

Kaynak: DHA