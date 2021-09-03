Bandırmaspor Başkanvekili Yılmaz: Önümüzdeki 3 maç takımın hedeflerini belirleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bandırmaspor Başkanvekili Yılmaz: Önümüzdeki 3 maç takımın hedeflerini belirleyecek

Bandırmaspor Başkanvekili Yılmaz: Önümüzdeki 3 maç takımın hedeflerini belirleyecek
Demirören Haber Ajansı / Tufan Dalgıç - Haberler | Spor

Royal Hastanesi Bandırmaspor Başkanvekili Adem Yılmaz, basın sözcü Özel Aydın ve futbol şube sorumlusu Bilgen Süngü düzenledikleri basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Royal Hastanesi Bandırmaspor Başkanvekili Adem Yılmaz, basın sözcü Özel Aydın ve futbol şube sorumlusu Bilgen Süngü düzenledikleri basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Takımın son durumunu hakkında açıklamalarda bulunan basın sözcüsü Özel Aydın, "Sezona çok iyi başlangıç yaptık. Geçen hafta Erzurum'a kaybettik. Bandırmaspor'u taraftar da özlemiş. Önümüzde 3 maç zorlu bir seri var. Biz zorlu süreçleri seven ve üstesinden gelen bir kulübüz" dedi. 

Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini kaydeden Süngü ise, "İyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Hedefleri olan futbolcular ile yaş ortalaması da 25,5'e düştü." diye konuştu.BAŞKANVEKİLİ ADEM YILMAZ: ÖNÜMÜZDEKİ 3 MAÇ TAKIMIN HEDEFLERİNİ BELİRLEYECEK

Önümüzdeki haftalarda oynanacak 3 maçın hedefleri belirleyeceğini kaydeden başkanvekili Adem Yılmaz, "Güzel bir takım ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Takım olma yolunda iyi adımlar attık. Önümüzde Ümraniye, Eyüp ve Manisa gibi çok güçlü takımlarla karşılaşacağız buradaki sonuçlar takımın da hedeflerini belirleyecek. Tek problemimiz Pote kaldı büyük ihtimal anlaşarak ayrılacağız. Maliyetler uygun olursa bir oyuncu daha alabiliriz. Pazar günü Bursaspor'la hazırlık maçı yapacağız. Ümraniye maçıyla birlikte inşallah güzel bir seri yakalarız. Bu 3 maç açıkçası ilk 10'un dışında birşeyler yapacak mıyız onu belirleyecek. Play off oynamak istiyoruz. Kentin bu heyecanı da yaşamasını da istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Bandırmaspor Başkanvekili Yılmaz: Önümüzdeki 3 maç takımın hedeflerini belirleyecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tufan Dalgıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Derya Baykal Defne Samyeli
Spor Muslera Salih Uçan Umut Meraş Fatih Terim Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bandırmaspor Başkanvekili Yılmaz: Önümüzdeki 3 maç takımın hedeflerini belirleyecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 15:28:11. #1.14#

title