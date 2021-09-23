Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özel Aydın'dan taraftarlara destek çağrısı Açıklaması

AYDIN (AA) - TFF 1. Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Pazar günü sahasında Altınordu ile karşılaşacak Royal Hastanesi Bandırmaspor'un basın sözcüsü Özel Aydın, takım için destek çağrısında bulundu.

Özel Aydın, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, ligde geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 3 yenilgi aldıklarını hatırlattı.

Mağlup oldukları maçlardaki hakemlerin yönetimlerini eleştiren Aydın, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenildik, hakem son dakika attığımız golümüzü iptal etti. Çok iyi oynamıştık, maçın da hakkı beraberlikti. Sonraki Ümraniyespor maçını da kaybettik. Yine talihsiz bir şekilde hakem aleyhimize bir penaltı verdi, lehimize olan penaltıları maalesef vermedi. Orada da hakem hatasından kaynaklı bir mağlubiyet aldık. Sonraki haftada Eyüpspor'a da mağlup olduk. Bu maçta da son dakikada penaltı olan pozisyonumuzu maalesef yine yediler. Hatta Eyüpspor'un attığı ikinci golde de bariz faul vardı, yine faul verilmedi. Bu işin maalesef bizi üzen tarafı. Ancak geçen hafta Manisa'yı deplasmanda 3-1 yendik. Bu hafta hedefimiz yine galibiyet. Pazar günü 13.30'da Altınordu maçı var. Büyük Bandırmaspor taraftarına sesleniyorum. Pazar günkü maça herkesi davet ediyoruz. Aşısını yaptıranlar, testlerini yaptıranlar, Passolig kartlarını alanlar lütfen takımımızı yalnız bırakmasınlar. Desteğe ihtiyacımız var."

Aydın, bu sezon mücadele eden, asla pes etmeyen bir takım oluşturduklarını dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 10 gün önce sıkıntı yaşadıklarını aktaran Aydın, "Tesislerimizde radikal önlemler aldık ve binayı çok daha hijyenik hale getirdik. Futbolcularımıza maaş olarak borcumuz yok, prim borcumuz yok, bu ligdeki en düzenli takımlardan biriyiz." ifadelerini kullandı.

Aydın, şu ana kadar 350 bilet satışı olduğunu, bu sayının bin 500 olması için taraftarlardan destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Futbol şube sorumlusu Bilgen Süngü ise Kovid-19 testleri pozitif çıkan oyunculardan 7'sinin karantina süresinin sona erdiğini, 2'sinin devam ettiğini bildirdi.

Sakat futbolcuların durumuna değinen Süngü, "Son antrenmanda Süleyman Muş sakatlandı. Lokman Gör'ün hafif sakatlığı vardı, şu anda takımla beraber çalışıyor. Okan Alkan son maçta dizine aldığı bir darbe sonucu takımdan ayrı koşu yapıyor. Her geçen gün daha iyi futbol oynuyoruz. Gerçekten adaletli hakemler geldiği zaman neler yapabileceğimizi kamuoyuna gösterdiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.