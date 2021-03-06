Bandırmaspor-Altınordu maçının ardından

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Altınordu ile 2-2 berabere kalan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. On kişi oynamamıza rağmen fizik kalitemiz de iyiydi. Bir duruş ve karakter gösterdiler." dedi.

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Orhan Ovacıklı'nın gördüğü kırmızı kartın doğru bir karar olduğunu söyledi.

Oyuncularının performansından memnun olan Sözeri, şöyle konuştu:

"Son 6 maçın 5'ini kazanan genç ve sistemi olan Altınordu gibi bir takıma net pozisyon vermedik. Yediğimiz 2 gol talihsizlik, bireysel hatalar ki son haftalarda bundan birazcık canımız yanıyor, koordinasyon eksikliğinden kaynaklanıyor ancak ben oyuncularımı tebrik ediyorum. On kişi oynamamıza rağmen fizik kalitemiz de iyiydi. Bir duruş ve karakter gösterdiler. Başkanımız maç öncesi rahatsızlanmıştı. Ona bir galibiyet hediye etmek istedik ancak içeride oynamamıza rağmen 10 kişi kaldıktan sonra 1 puan da bizim için iyi. Başkanımız da galibiyet primi olmasa da oyuncularımıza performanslarından dolayı bir prim açıkladı. Bu şartlarda alınan 1 puanı kıymetli görüyor ve inşallah önümüzdeki haftalarda telafi edecek konuma gelmek istiyoruz."

Eroğlu: "Bir türlü galibiyet golünü bulamadık"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da karşılaşmada yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini aktardı.

İkinci yarıda skor avantajını korumak istediklerini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Türk futbolunda her yalandan yere yatan futbolcu için oyun durmak zorunda değil. Oyuncu da hemen ayağa kalktı. Aynı durum benim oyuncum için de geçerli. O da yalandan yere atarsa kendini oyun durmasın. Biz sakin kalıp skor avantajını korumak isteyerek ikinci yarıya başladık. Kontrol tamamen bizdeydi. Korner atışında kalemize gelen topta yanlış tercih ile penaltı kazanıldı, durum 1-1'e geldi. Bundan sonra kısa sürede reaksiyon verdik ve 2-1'e getirdik. Karşılaşmada 4-1'i bulma şansımız vardı. Kalecinin eli ile tuttuğu pozisyon kırmızı karttı. Nasıl ki kendi oyuncumun eksiğini söylüyorsam bunu da söylemeliyim. Rakip takım 9 kişi kalacaktı. 2-1'lik skoru arttırmamız gerekiyordu. Skora gitme anlamında eksiklerimiz vardı. Yine bir penaltı pozisyonu sonrasında durum 2-2'ye geldi. Biz hamlemizi yaptık ama bir türlü galibiyet golünü bulamadık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarık Köse