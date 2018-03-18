Bandırma Şehitliğinde Anma Töreni Düzenlendi

Balıkesir'in Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ayvalık'ta düzenlenen törende Şehitler Anıtı'na Ayvalık Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Ayvalık Belediyesi ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Ayvalık Temsilciliği çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Gazi çocuğu Münevver Çelik'in şiir okuduğu törende, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Ayvalık Temsilcisi Hüseyin Köksal da Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir subayın yazdığı "Şehit Ailesine Haber Vermek" başlığını taşıyan mektubu seslendirdi.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, konuşmaların ardından Şehitlik Özel Defteri'ni imzaladı ve şehitlikteki kabirler ziyaret edildi.

Törene, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Belediye Başkanı Rahmi Gençer, daire amirleri ile şehit aileleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Gün dolayısıyla İsmet İnönü Kültür Merkezinde de etkinlik düzenlendi.

Bandırma

Bandırma'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Bandırma Şehitliğinde tören düzenlendi.

Bandırma'daki 6. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından düzenlenen törende, Şehitlik Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Garnizon ve 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Albay Selahattin Akalp, törende yaptığı konuşmada, Türk askerinin Çanakkale Ertuğrul koyunda düşman kurşununa meydan okuduğunu söyledi.

Türk askerlerinin kazandığı zaferle toprağı değil koca bir tarihi doldurduğunu ifade eden Akalp, şunları kaydetti:

"Çanakkale geçilmez olmuş. Kurtuluş Savaşı destanını doğurmuş. Çanakkale sonsuza dek geçilmez olacak. Şehitler ölmeyip hep yaşayacak. Şehitler ölmez. Çanakkale'de Kınalı Ali'nin mektubunda yaşarlar. Şehitler ölmez. 57. Alay'ın sancağında yaşarlar. Bir emir yankılanır Çanakkale'nin yüreğinde 'Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum' Şehit olmak bir emir olur. Toprak için toprak olmak, bir emir olur."

Tören sonunda şehitlikteki kabirler ziyaret edilerek çiçek bırakıldı.

Törene, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Dursun Mirza, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgüt temsilcileri, resmi dairelerin yöneticileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.