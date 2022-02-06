Balotelli durdurulamıyor! Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u sahadan sildi
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Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Mavi Şimşekler'de Mario Balotelli attığı 2 golle yıldızlaştı. Rizespor'un attığı tek golde ise Yusuf Sarı'ya asisti yapan isim Gedson Fernandes oldu.
Adana Demirspor, Balotelli'nin 2 gol attığı maçta Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorla devirdi.
BALOTELLI DUBLE YAPTI
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Birkir Bjarnason, 33 ve 71. dakikalarda Mario Balotelli kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü ise Gedson Fernandes'in asistinde 80. dakikada Yusuf Sarı'dan geldi.
ÇAYKUR RİZESPOR LİGİN DİBİNE DEMİR ATTI
Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 40'a yükseltirken ligde 3. sıraya yükseldi. 22 puanda kalan Çaykur Rizespor ise ligde 18. sıraya yerleşti.
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