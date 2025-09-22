Ballon d'Or hangi kanalda, Canlı izleme linki var mı?

Uluslararası futbolun en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve France Football tarafından her yıl organize edilen Ballon d'Or, bu yıl da Tivibu üzerinden izleyicilere ulaştırılacak. Futbolun en iyilerinin taçlandırılacağı bu törende, kanal bilgisi ve canlı izleme linki futbolseverlerin gündeminde.

BALLON D'OR HANGİ KANALDA?

Futbolun en iyilerini taçlandıran Ballon d'Or Ödül Töreni, bu akşam Tivibu ekranlarından canlı olarak izleyicilerle buluşacak. Şirketten yapılan açıklamada Tivibu'nun, yeni sezonda da futbolseverleri dünyanın önemli spor organizasyonlarıyla bir araya getirmeyi sürdüreceği belirtildi.

ÖDÜL TÖRENİ CANLI YAYIN PROGRAMI

Her yıl France Football dergisi tarafından organize edilen ve futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri kabul edilen Ballon d'Or, bu yıl da Tivibu aracılığıyla izleyicilere sunulacak. Futbolseverlerin merakla beklediği gece, saat 22.00'de Tivibu Spor 1 ve Tivibu Spor YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

PARİS'TE YILDIZLARIN GEÇİDİ

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek törende, 30 kişilik aday listesi dünya futbolunun dev isimlerini bir araya getiriyor. Geçen yıl ödülü kazanan Manchester City oyuncusu Rodrigo Hernandez Cascante, sakatlığı nedeniyle bu kez listede yer alamadı.

Real Madrid'in yıldızları Jude Bellingham, Kylian Mbappé ve Vinicius Jr. güçlü adaylar arasında öne çıkarken, Paris Saint-Germain'den dokuz futbolcunun listeye girmesi dikkat çekiyor. Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal ise en genç adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Eğer ödülü kazanırsa, 19 yaşında bu başarıya ulaşan Ronaldo'nun rekorunu kırarak tarihe geçecek.

KENAN YILDIZ KOPA TROPHY LİSTESİNDE

A Milli Takım ve Juventus forması giyen Kenan Yıldız, 21 yaş altı en iyi futbolculara verilen Kopa Trophy'nin 10 kişilik aday listesinde yer aldı. Geçen yıl Arda Güler'in bulunduğu listede bu yıl Kenan Yıldız dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca Lamine Yamal, Desire Doue, Joao Neves ve Pau Cubarsi gibi genç yetenekler de adaylar arasında yer alıyor.

2025 BALLON D'OR ADAYLARI

Bu yıl açıklanan 30 kişilik aday listesi ise şöyle:

• Ousmane Dembele (PSG / Fransa)

• Gianluigi Donnarumma (Manchester City / İtalya)

• Jude Bellingham (Real Madrid / İngiltere)

• Desire Doue (PSG / Fransa)

• Denzel Dumfries (Internazionale / Hollanda)

• Serhou Guirassy (Borussia Dortmund / Gine)

• Erling Haaland (Manchester City / Norveç)

• Viktor Gyökeres (Arsenal / İsveç)

• Achraf Hakimi (PSG / Fas)

• Harry Kane (Bayern Münih / İngiltere)

• Khvicha Kvaratskhelia (PSG / Gürcistan)

• Robert Lewandowski (Barcelona / Polonya)

• Alexis Mac Allister (Liverpool / Arjantin)

• Lautaro Martinez (Internazionale / Arjantin)

• Scott McTominay (Napoli / İskoçya)

• Kylian Mbappé (Real Madrid / Fransa)

• Nuno Mendes (PSG / Portekiz)

• Joao Neves (PSG / Portekiz)

• Pedri (Barcelona / İspanya)

• Cole Palmer (Chelsea / İngiltere)

• Michael Olise (Bayern Münih / Fransa)

• Raphinha (Barcelona / Brezilya)

• Declan Rice (Arsenal / İngiltere)

• Fabian Ruiz (PSG / İspanya)

• Lamine Yamal (Barcelona / İspanya)

• Florian Wirtz (Liverpool / Almanya)

• Vitinha (PSG / Portekiz)

• Vinicius Jr. (Real Madrid / Brezilya)

• Virgil van Dijk (Liverpool / Hollanda)

• Muhammed Salah (Liverpool / Mısır)