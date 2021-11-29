Ballon d'Or 2 ödül birden mi verilecek? 2021 Ballon d'Or bu yıl 2 ödül mü verilecek? 2020 Ballon d'Or ödülünü kim kazanmıştı?

Futbol dünyasının merakla beklediği Ballon d'or Ödül Töreni, bu akşam futbol otoritelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Futbol severler tarafından Ballon dor ödülü hakkında, Ballon d'Or 2 ödül birden mi verilecek? 2021 Ballon d'Or bu yıl 2 ödül mü verilecek? merak ediliyor. İşte detaylar...

2020 BALLON D'OR ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Geçtiğimiz yıl Koronavirüs nedeniyle ödül töreni düzenlenmedi ve ödül kimseye verilmemişti. Ballon d'Or 2020 bir sonraki seneye yani içinde bulunduğumuz 2021 yılına ertelenmişti.

BALLON DOR 2 ÖDÜL BİRDEN Mİ VERİLECEK?

Geçen sene Ballon d'Or ödülünün verilmemesi bu yıl ödülün 2 kişiye mi verileceği sorularını gündeme getirdi. Henüz konu hakkında resmi bir bilgi yer almıyor. Fakat geçtiğimiz yıl Covid-19 nedeniyle ödül töreni yapılmamıştı. Bu yıl 2 ödül birden mi verilecek ödül töreninde hep birlikte göreceğiz.

BALLON D'OR 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Ballon d'Or 29 Kasım 2021'de Türkiye saati ile 22:30'da başlayacak. Ödül töreni, 29 Kasım Pazartesi 22.10'dan itibaren Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor YouTube kanalı üzerinde yayınlanacak.

BALLON D'OR 2021 CANLI İZLE!

Ballon d'Or ödül törenini bugün 29 Kasım Pazartesi saat 22:10 'dan itibaren Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor YouTube kanalı üzerinden canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

BALLON D'OR 2021 KİM KAZANDI?

Kazanan isim henüz açıklanmadı. Bugün akşam 22:30 'da yapılan ödül töreni sonrası ödülün sahibi belli olacak.

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için adaylar açıklandı.

France Football dergisi, 2021 Altın Top ödülüne aday 30 futbolcuyu belirledi. Adaylar arasında ödülü 6 kez kazanan Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi ile 5 kez kazanan Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Bayern Münih'ten Robert Lewandowski de yer aldı.

Paris Saint-Germain'den (Psg) Kylian Mbappe ve Neymar, Borussia Dortmund'tan Earling Haaland, Manchester City'den Kevin de Bruyne ve Chelsea'den Romelu Lukaku ile N'Golo Kante de 30 kişilik listede kendilerine yer buldu.

29 Kasım 2021'de ödüller sahiplerini bulacak.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında dağıttığı Altın Top ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde verdiği Yılın Futbolcusu ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ile France Football, FIFA Altın Top ismiyle 2010'dan itibaren verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

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