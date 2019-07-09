Balkanlar Osmanlıca öğreniyor

MAKEDONYA'da, bazı derneklerin ortaklaşa organizasyonuyla 'Yaz Dönemi Hızlandırılmış Osmanlıca Kursu' başladı.

Selamet Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Hayrat Balkan İlim Kültür ve Sanat Vakfı, Merhamet Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Derneği'nin ortaklaşa organizasyonuyla Makedonya'da, 'Yaz Dönemi Hızlandırılmış Osmanlıca Kursu' başladı. Üsküp, Kalkandelen, Gostivar ve Vrapçista'daki kurslara Türk ve Arnavut asıllı Makedon vatandaşlar ile diğer Müslüman azınlıklar ilgi gösteriyor. Makedonya'nın Kumanova kentindeki kursun da yarın açılacağı bildirildi.

?Kurslar, 31 Temmuz tarihinde sona erecek.



Kaynak: DHA

- Bursa