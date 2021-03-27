Balkan Yürüyüş Şampiyonası, Antalya'da başladı.
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Balkan Yürüyüş Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor
Balkan Yürüyüş Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nın 20'ncisi Antalya'da başladı.

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Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nın 20'ncisi Antalya'da başladı.

Konyaaltı sahil yolunda düzenlenen organizasyonun startını, büyük erkekler ve büyük kadınlar 20 kilometrede Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.

Şampiyonaya, Türkiye'den 24, Bulgaristan'dan 10, Romanya'dan 10, Yunanistan'dan 4, Sırbistan'dan 3 ve Slovenya'dan 2 sporcu katılıyor.

Organizasyonda 20 yaş altı erkekler, 20 yaş altı kadınlar ve 18 yaş altı erkekler 10 kilometre, 18 yaş altı kadınlar ise 5 kilometre mesafede yarışacak.

Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota puanı verecek şampiyonada ter dökecek milli sporcular şunlar:

Büyük kadınlar: Evin Demir, Ayşe Tekdal, Meryem Bekmez, Bedriye Tekin, Kader Dost, Ayşe Kılıç.

Büyük erkekler: Şahin Şenoduncu, Abdülselam İmuk, Selman İlhan, Mustafa Özbek, Mert Atlı, Serkan Doğan.

20 yaş altı kadınlar: Songül Koçer, Şükran Ayaz, Selin Çadır.

20 yaş altı erkekler: Serhat Güngör, Mazlum Demir, Mustafa Tekdal.

18 yaş altı kadınlar: Elifnur Özbey, Ayşenur Buse Günaslan, Aylin Baran.

18 yaş altı erkekler: Hayrettin Yıldız, Mehmet Güngör, Ayetullah Bağçe.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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