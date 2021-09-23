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Balkan cimnastik federasyonları İstanbul'da toplandı

AA / Sinem Er - Haberler | Spor
Balkan cimnastik federasyonları İstanbul'da toplandı

Balkan ülkelerinin cimnastik branşındaki birlikteliğinin güçlendirilmesi ve Balkan şampiyonalarının tekrar organize edilmesi için İstanbul'da toplantı düzenlendi.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Balkan ülkelerinin cimnastik branşındaki birlikteliğinin güçlendirilmesi ve Balkan şampiyonalarının tekrar organize edilmesi için İstanbul'da toplantı düzenlendi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan (TCF) yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe Cimnastik Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar doğrultusunda "Balkan Cimnastiği" adı altında bir birlik kuruldu.

TCF Başkanı Suat Çelen, oy birliğiyle Balkan Cimnastiği Başkanı, asbaşkan İsmail Göktekin ise genel sekreter seçildi. Slovenya'dan Edward Kolar'ın asbaşkanlık görevini yürüteceği birliğin yönetim kurulunda Macaristan'dan Istvan Karacsony, Romanya'dan Ioan-Silviu Suciu ve Hırvatistan'dan Marijo Moznik yer aldı.

Toplantıya Macaristan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Slovenya, Romanya, Hırvatistan, Karadağ ve Sırbistan yetkililerinin katıldığı, Yunanistan ile Bulgaristan'ın ise Balkan Cimnastiğinin kuruluşuna desteklerini ilettiği aktarıldı.

AA / Sinem Er - Spor Haberleri
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