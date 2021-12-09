Balıkesirspor, Ümraniyespor maçına mutlak üç puan parolasıyla çıkacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, 11 Aralık Cumartesi günü sahalarında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile yapacakları maça odaklandıklarını ve kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade etti.

Bulak, Bereket Sigorta Ümraniyespor mücadelesi öncesi Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya katılan basın mensuplarının ilgisine teşekkür eden Bulak, Ümraniyespor maçını kazanmak istediklerini dile getirdi.

Bulak, Balıkesirspor'u ligde tutmak istediklerini vurgulayarak, ara transfer döneminde transfer tahtasının açılması durumunda takıma dahil edecekleri oyuncular konusunda çalışma yaptıklarını anlattı.

Kadrolarında genç oyuncuların bulunduğunu belirten Bulak, şunları kaydetti:

"Rakibimizin Camara, Del Valle, Glumac gibi oyuncuları var. Son maçlarını kaybedip kaybetmemesi önemli değil. Biz de çok maç kaybettik. MKE Ankaragücü'ne karşı oyuncularımızın motivasyonlarından biri de son iki maçta MKE Ankaragücü'nün, Altınordu ve Adanaspor'a yenilmesiydi. Biz son 2 maçta 1 puan almıştık, MKE Ankaragücü ise lider olmasına rağmen puan alamadı, biz bir puan daha avantajlı oynadık. Bizim motivasyonumuz buydu. 'Yenebiliriz.' dedik. Öyle de oynadık ama 10 kişi kaldık."

Kırmızı-beyazlı ekipte kırmızı kart cezası nedeniyle Abraham Nwankwo, Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek, stoper Hüseyin Karabey ise takımla çalışmalara başladı.

AA / İlkan Toprak - Spor Haberleri

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