Balıkesirspor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile yoluna devam edecek
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Balıkesirspor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile yoluna devam edecek

Balıkesirspor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile yoluna devam edecek
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile yeniden anlaşma sağladı.

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile yeniden anlaşma sağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezonu kırmızı-beyazlı ekibin başında tamamlayan Yusuf Şimşek ile 1 yıllığına daha anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Yusuf Şimşek yönetimindeki Balıkesirspor 2020-2021 sezonunu 35 puanla 13. sırada tamamlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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