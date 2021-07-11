Balıkesirli kızlar Sakarya'da madalya için ter dökecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesirli kızlar Sakarya'da madalya için ter dökecek

Balıkesirli kızlar Sakarya'da madalya için ter dökecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Burhaniye ilçesinde, 3 yıldan bu yana boks çalışmalarını sürdüren lise birinci sınıf öğrencisi Deniz Ulaş ve Eylül Kara, Erkan Durak Üst Minik Erkek ve Kadın Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına katılmak üzere Sakarya'ya hareket etti.

Burhaniye ilçesinde, 3 yıldan bu yana boks çalışmalarını sürdüren lise birinci sınıf öğrencisi Deniz Ulaş ve Eylül Kara, Erkan Durak Üst Minik Erkek ve Kadın Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına katılmak üzere Sakarya'ya hareket etti. Burhaniyeli genç kızlar 11-17 Temmuz tarihlerinde Sakarya'da yapılacak şampiyona da madalya arayacak .

Burhaniye'de Ömer Taşdelen öncülüğünde çalışmalarını sürdüren 13 yaşındaki Deniz Ulaş 46 kiloda mindere çıkarken, 14 yaşındaki Eylül Kara da 44 kiloda madalya arayacak. Antrenör Ömer Taşdelen ile birlikte Sakarya'ya hareket eden genç sporcular madalya ile dönmek istiyor. İddialı olduğunu anlatan Deniz Ulaş, "13 yaşındayım. 3 yıldır boks yapıyorum. Ömer hocam, Ömer Taşdelen ile çok çalıştık. İnşallah, bu sene altın madalya bekliyorum. Türkiye şampiyonasın da Burhaniye'mizi en güzel şekilde onurlandırmak istiyorum" dedi. Eylül Kara da, "Çok iyi çalıştık. Başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi. Antrenörü Ömer Taşdelen ise, "Boks antrenörüyüm. Burhaniye de kendi salonum var. Burada çocukların ve ailelerin boksa ilgisi çok güzel. Bu gün de, 11-17 Temmuzda Sakarya'da Üst Türkiye Kız Erkek Minikler sporcularımızın Türkiye şampiyonası var. Allah, nasip ederse bu akşam yola çıkacağız. Burhaniye'den Deniz Ulaş ve Eylül Kara sporcularımızı götüreceğim. Biri 44, biri de 46 kiloda. İnşallah, Burhaniye'mizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Son bahara gençler ve büyükler Türkiye Şampiyonamız var. Onun içinde sporcularımız çalışıyor. Bu süreçte bize destek olan tüm ailelere ve tüm mirlerimize e çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Balıkesirli kızlar Sakarya'da madalya için ter dökecek
Balıkesirli kızlar Sakarya'da madalya için ter dökecek
Balıkesirli kızlar Sakarya'da madalya için ter dökecek
Balıkesirli kızlar Sakarya'da madalya için ter dökecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli kürekçilerden 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya
Milli kürekçilerden 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya
Avrupa Şampiyonası final maçı öncesi şarkı krizi yaşanıyor! Söz yazarı tepki gösterip Türkiye maçını örnek gösterdi
Avrupa Şampiyonası final maçı öncesi şarkı krizi yaşanıyor! Söz yazarı tepki gösterip Türkiye maçını örnek gösterdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar Vahap Seçer Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Şevval Sam İlyas Tetik Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Balotelli Erol Bulut Burak Elmas Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesirli kızlar Sakarya'da madalya için ter dökecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 17:11:21. #1.14#

title